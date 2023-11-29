Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 14. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından bir gün izin yapan futbolcular, bugün Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, sınırlı alan oyun ve 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Ülker Stadı’nda karşılaşacak.