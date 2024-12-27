Başkan Çolakbayrakdar: 'Evlatlarımızın geleceği için çalışıyoruz'

Fevziçakmak ve diğer Sinan Kütüphanelerinde düzenlenen kitap okuma derslerinin, çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarına önemli katkı sağladığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, aynı zamanda öğrencilere sessiz ve sağlıklı ortamlarda ders çalışma imkânı sunduklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü

“Öncelikle evlatlarımıza kitap sevgisi aşılayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bilginin kapılarını aralayan bu kütüphanelerle, çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmalarına vesile olurken, aynı zamanda onlara sessiz ve sağlıklı çalışma ortamları sunuyoruz. Her yaştan öğrenciye hitap eden bu Sinan Kütüphanelerimiz, çocuklarımızın bilgiye kolayca erişebilmeleri ve derslerine odaklanmaları için ideal bir ortam sağlıyor. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteğimizi artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımız için yatırımlarımız sürecektir. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında hemşehrilerimizin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz.”

Servet Akaydın İlkokul Öğretmeni Berrin Koç ise çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak için farklı etkinlikler düzenlediklerine dikkat çekerek, "Zaman zaman farklı kitaplar seçip, buraya geliyoruz. Çocuklarımız kitap okumayı çok seviyor. Okul dışında farklı etkinlikler yapmak amacıyla Sinan Kütüphanesi’ne geliyoruz. Bu etkinliklerin kitap sevgisine büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Özellikle veliler, evlerinde kitaplık gibi bölümler bulundurup kendileri de kitap okurlarsa, çocuklar da kitap okuma alışkanlığı kazanmakta daha kolaylık yaşıyorlar. Bugün de çocuklarımızı anneleriyle birlikte buraya getirdik. Mahallemize böyle yerler çok büyük katkı sağlıyor. Bu yüzden Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kütüphane sayesinde okuma alışkanlığı kazandıklarını belirten çocuklar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, geleceklerine yön vermelerine katkı sağladığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.