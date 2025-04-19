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  • Başkan Çolakbayrakdar: 'Gönül gönüle verip aşamayacağımız hiçbir şey yok'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gönül gönüle verip aşamayacağımız hiçbir şey yok'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Yenidoğan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek soruları cevapladı ve talepleri dinledi. Çolakbayrakdar, 'Gönül gönüle verip aşamayacağımız hiçbir şey yok' dedi.

Başkan Çolakbayrakdar: 'Gönül gönüle verip aşamayacağımız hiçbir şey yok'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor’ programı kapsamında Yenidoğan Mahallesi’nde, vatandaşlarla bir araya geldi.  Gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Gönül gönüle verip aşamayacağımız hiçbir şey yok. Hemşehrilerimizin sözü başımızın tacıdır. Biz milletle bütünleşen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz ve bu anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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