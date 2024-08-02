Başkan Çolakbayrakdar: 'Kuşçu'yu cazibe merkezi haline getirdik'

Kocasinan Belediyesi tarafından hafta sonu Yamula Barajı’nın kıyısına yapılan ‘Su Sporları Merkezi’nin açılışı gerçekleştirilecek. Su Sporları Merkezi sayesinde Dünya sahnesine yelken açacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 4 Ağustos Pazar Günü saat 13.00’da gerçekleştirecek olan ‘Su Sporları Tesis’in açılışına tüm Kayserilileri davet etti.

Yapılan yatırımlar sayesinde Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; Anadolu’nun ortasında bir şehirden su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir tesis kazandırdıklarına dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar, “Yamula Baraj’ına yüzer iskele ve ’Tatil Köyü’ projesini hayata geçirerek, Kuşçu’yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdide kano ve yelken sporları ile Türkiye’nin su sporları merkezi haline getireceğiz" dedi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Yamula Barajı’nın bugünlere gelmesinde emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Kuşçu’ya, Tatil köyü kurduk ve piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz. Son olarak Kuşçu bölgesinde yaptığımız su sporları merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Yamula Barajı’mızın hemen yanı başında bulunan tesisle gençlerimizin ve su sporlara ilgi duyan vatandaşlarımızın yelken, kano ve kürek gibi sporlarla buluşturacağız. Tabi ki bu mekanların sadece yapılmış olması yeterli olmuyor. Meraklıların buraya ilgi göstermeleri gerekiyor. Bunun içinde üniversiteli gençlerimizi buraya bekliyoruz. Gençlerimize her turlu altyapı ve diğer imkânları sunarken onlarında kurmuş olduğu su sporlarıyla ilgili kulüpleri buraya bekliyoruz. Bundan sonra inşallah ’Suyu ve denizi olmayan, Anadolu’nun ortasında bir şehirden nasıl su sporları alanında sporcular çıkar’ konuşulacak. Allah nasip ederse bu hayırlı hizmetleri ortaya çıkarmak için yapmış olduğumuz gayretler, su sporcuların yetişmesiyle birlikte çalışmalarımız filizlenmiş olacak. Bu vesileyle 4 Ağustos Pazar Günü saat 13.00’da açılışını gerçekleştireceğimiz tesisin programına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, su sporları merkeziyle Türkiye’ye şampiyon sporcular yetiştireceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu’nun iç denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı’nın kıyısına yapılan Su Sporları Merkezi, toplam 784 metrekarelik bir alana sahiptir. Zemin katı 392 metrekare olup, burada kano deposu ve kano tamir odası bulunmaktadır. Birinci kat da 392 metrekareden oluşmakta, soyunma odaları, mescit ve spor salonu yer almaktadır. Ayrıca, tesisten ayrı olarak inşa edilen kano deposu 210 metrekarelik bir alana sahiptir.

Bu merkez sayesinde Kayseri, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Kuşçu, bu tesisle daha fazla cazibe merkezi haline getirilerek, Anadolu’nun ortasında bir şehirden su sporlarının her çeşidinin yapıldığı ve Türkiye’ye şampiyon sporcuların yetiştirildiği bir yer haline getirilmesi hedeflenmektedir.