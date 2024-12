Başkan Çolakbayrakdar: Modern tesislerle sosyal hayatı renklendiriyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin en büyük sosyal tesisi olan Kocasinan Akademi Erkilet tesisini ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Çocuk Kulübü’nün Piyano Kursunda, piyanonun başına geçerek, ‘Bir şarkısın sen’ eserini çalan Başkan Çolakbayrakdar, bunda da performansıyla ustalığını konuşturdu.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi tesisinin kurslarını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kursiyerlerle sohbet etti. Öğrenmenin yaşı olmadığının en güzel örneğini gösteren kursiyerleri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin vatandaşların sosyal hayatına renk kattığını belirterek, marka haline gelen Kocasinan Akademi ile birçok alanda yapılan hizmetlerde tek ve örnek uygulamaları Kayseri’ye kazandırdıklarını söyledi. Kocasinan Akademi’nin ‘Kocaman bir aile’ olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise biz de aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan’da uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Şükür Allah’a her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak ve bu azim ile çalışarak hemşehrilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını arttırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımıza 8 yıldan fazla hizmet verdiğimiz Kocasinan Akademi’de ile on binlerce vatandaşa dokunduk. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her geçen gün farklı ve yeni kurslar açıyoruz. Özellikle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir meslek dalında eğitim almalarını sağlıyoruz. Bu vesileyle Kocasinan Akademi’nin bugünlere gelmesinde özveriyle çalışan kendi personelime ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi’nin kendilerine terapi etkisi yaptığını vurgulayan kursiyerler ise öğrendikleriyle aile bütçesine katkı sağladıklarına dikkat çekerek, “Kocasinan Akademi’nin tesisleri sayesinde çeşitli kurslardan eğitim alıyoruz ve kurslar sayesinde, bizler hem sosyal hayata katılarak yeni arkadaşlıklar ediniyor, hem de ürettiğimiz ürünlerle aile bütçesine ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyoruz. Verilen eğitimlerden çok memnunuz. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.