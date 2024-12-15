Suriyelilerin dönmesiyle beraber kira fiyatları rahatlayacak

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; Kayseri’de yaklaşık 15 bin konutta Suriyelilerin barındığını ifade ederek; "Suriyelilerin birden bire değil de kademeli gideceği kanaatindeyiz. Bu da piyasalarda ilerleyen zamanlarda kiralık konut anlamında rahatlama olacağını düşünüyoruz" dedi.

Muhaliflerin Beşar Esad’ı devirmesiyle birlikte Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri başlarken, Kayseri’de de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Kayseri’de yaklaşık 100 bin Suriyelinin 15 bin civarında konutta yaşadığını aktaran Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, Suriyelilerin ülkelere gitmesiyle kiralık konutlarda bir rahatlama olacağını vurguladı. Kısa vadede kiralık fiyatlarında bir düşme yaşanmayacağını ancak artış da olmayacağını ifade eden Başkan Atasoy; "Şuan Suriye’ye gidiş-dönüş yönlü bir hareket içerisindeler. Zaten geçmiş dönemlerde de gidiş-dönüşler oluyordu. Kayseri açısından konut sektörüne bakacak olursak 10-15 bin konut civarında Suriyelilerin barındığını biliyoruz, 100 bin civarında da nüfusları var. Biraz zamana ihtiyacımız var. Gittikleri zaman hemen etkileyeceğini düşünmüyoruz. Zaten Suriyeli vatandaşlar belli mahallelerde oturuyor Kayseri’de. Özellikle Sahabiye, Küçük Mustafa, Eskişehirbağları kısımlarında oturuyorlar. Bu mahalleler bizim yerli vatandaşlarımız açısından talep görmeyen mahalleler. Çünkü yapılar biraz eski olduğu için vatandaşlarımız oraları kiralık konusunda 2., 3. planda tutuyorlar. Bundan dolayı Suriyeliler gittiği zaman kira fiyatlarında düşüş değil de artış olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü belli rakamlar var ve vatandaşın o rakamdan aşağı vereceğini düşünmüyoruz. Yukarı yönde bir artış olacağını da düşünmüyoruz. Suriyelilerin birden bire değil de kademeli gideceği kanaatindeyiz. Bu da piyasalarda ilerleyen zamanlarda kiralık konut anlamında rahatlama olacağını düşünüyoruz" dedi.