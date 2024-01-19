Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla tek tek sohbet edip, onlara Kayserispor’un forması ile çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Beyazşehir Mahallesi’ndeki Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu’nda düzenlenen törene; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, okulun öğretmenleri ile öğrencileri ve veliler katıldı. Minik öğrencilerle sıcak diyaloglar kuran Başkan Çolakbayrakdar, onlara Kayserispor’un forması ile çeşitli oyuncaklar hediye etti. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Çolakbayrakdar ve beraberindekiler, karne dağıtımını gerçekleştirirken renkli görüntüler oluştu. Geleceğin teminatı olan çocuklarla karne heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade ederek; "Bütün gayretimiz; çocuklarımızın geleceği içindir. Çocuklarımıza daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hizmetlerimizi üç ana konu başlığı altında topladık. Birincisi okullarımızın hijyenik temizliğidir. İkincisi ise okullarımızda güvenlik noktasında yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Son olarak ise çocuklarımızın spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yapıyoruz. Bu çerçevede birçok proje ve hizmet yaptık. Amacımız, farklı bir bakış açısı kazandırarak, değişik konularda öğrencilerimize yardımcı olabilmektir. Çocuklarımız da böylelikle daha güzel yarınlara sağlam adımlar atacaklar. Hizmetlerimizle milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetiştirilmesine katkı sunuyoruz. Allah çocuklarımızın başarılarını daim etsin” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geleceği olan çocukların eğitimi için Kocasinan Belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini yarıyıl tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması dileğinde bulunarak noktaladı.