Başkan Çolakbayrakdar, 'Önemli olan vatandaşın hayatına doğrudan etki eden projelerdir'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kentsel dönüşümün sosyal dönüşüm olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bizim projelerimiz gündelik projeler değil. Peki, nasıl gündelik projeler değil? Yani, ben çıkıp da bir kaldırım yapmayı veya bir yolun asfaltını yenilemeyi büyük bir icraat olarak anlatmıyorum. Elbette yol yapıyoruz, ama nasıl yapıyoruz? Yolu olmayan bir yerde ya da imar planında olup da fiziki olarak var olmayan veya yetersiz olan yerlerde yeni bir yol açarak "yol yaptık" diyoruz. Yani, benim açımdan bunlar rutin işlerdir. Peki, bizim yaptığımız asıl işler neler? Örneğin, kentsel dönüşüm gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşümle ne yapıyoruz? Bir şehir kuruyoruz. Ancak, bizim kentsel dönüşüm anlayışımız yalnızca eski yapıları yıkıp yerine yenilerini yapmak değil. Biz, gerçekten kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Çünkü bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Okul, cami, sağlık ocağı, yol, çevre düzenlemesi, park gibi unsurları da içeren kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirerek oradaki yaşamı tamamen değiştiriyoruz. Bu yüzden en başından beri hep şunu söyledim: "Kentsel dönüşüm bizim için eşittir sosyal dönüşüm." Çünkü orada yaşayan insanların hayatı, bu projelerle birlikte tamamen değişiyor” şeklinde konuştu.

‘BUGÜNE KADAR 43 SOSYAL TESİSİ HİZMETE AÇTIK’

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nde yapılan projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İşin bir diğer boyutu ise sosyal belediyecilik. Biraz önce konuştuğumuz ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlaşma faaliyetleri bunun bir parçası. Ama sosyal belediyecilik sadece bununla sınırlı değil. Akademiler, çocuk kulüpleri, gençlik merkezleri gibi insanların gelip sosyalleşebileceği ve kendilerini hayata daha donanımlı şekilde hazırlayabilecekleri eğitim tesisleri de bu anlayışın bir parçasıdır. Bu tesislerde spor faaliyetleri de yürütülüyor. Böylece şehrin sanayisine, ticaretine, ekonomisine ve sosyal hayatına katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla, 6 ay veya 1 yıl içinde ne yaptığımızı sorduğunuzda, kaldırım yapmayı bir başarı olarak görmüyoruz. Çünkü bunlar artık asli ve mecburi hizmetlerdir. Bizim için önemli olan, vatandaşın hayatına doğrudan etki eden büyük projeleri hayata geçirmektir. Şükürler olsun ki, bugüne kadar 43 sosyal tesisi hizmete açmışız. Aslında yapmak kolay, fakat önemli olan bu tesislerin aktif olarak çalışmasını sağlamak. Allah nasip ederse, söz verdiğimiz tüm projeleri tek tek takip edip hayata geçireceğiz. Bizim projelerimiz büyük olduğu için her şeyi bir gecede tamamlamak mümkün değil. Ancak, kararlı ve ısrarlı bir şekilde bu işleri takip ediyor ve hayata geçiriyoruz” ifadelerinde bulundu.