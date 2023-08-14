Başkan Çolakbayrakdar Pilav Şenliği'nde Vatandaşlarla Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Taşhan Mahallesi’nde ilk defa düzenlenen ‘Pilav Şenliği’ programına katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar; “Bu vatan topraklarında Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında huzur içerisinde daha nice yıllarda bir arada olmayı Mevlam nasip eylesin” dedi.

Hafta sonu Taşhan Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenip, hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle hasatlarımız bereketli olsun. Taşhan Mahallemize yurt dışından, Kayseri’mizden ve farklı yerlerden gelen hemşehrilerimiz var. Yurt dışından gelen hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Böyle güzellikler içerisinde her zaman bir arada olmayı nasip eylesin. Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimiz tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen mahallelerimizdir. Ellimizden geldiğince mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu yaşamaları için projeler üretiyoruz. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz. Bu vesileyle bu vatan topraklarında Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında huzur içerisinde daha nice yıllarda bir arada olmayı Mevlam nasip eylesin” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.