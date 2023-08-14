Başkan Büyükkılıç: 'Çevril - Taşhan arasındaki yolda 5 milyon 350 bin TL'lık çalışma yaptık'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin kuzey kesiminde Kocasinan ilçesi Çevril-Taşhan Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolda, genişletme ve güçlendirme çalışmalarının ardından sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmalarının da tamamlandığını duyurdu.

Merkezde olduğu kadar kırsal kesimlerde de ulaşımın kesintisiz, konforlu ve güvenli sağlanabilmesi için dokunuşlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Çevril-Taşhan Mahallesi arasındaki yolda hummalı bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri’nin kuzey kesiminde Kocasinan ilçesi Çevril-Taşhan Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan yolda, genişletme ile karşılıklı görüşü engelleyen ve kazaya sebebiyet veren yol kotunun düşürülerek sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Genişletme çalışmalarının ardından hemen sıcak asfalt çalışmalarına başlandığına ve kısa sürede tamamlandığına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde ulaşım imkânlarının arttırılmasına yönelik planlamalar ve çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerdeki yollarda konfor ve güven arttırıcı dokunuşlarına devam ettiğine işaret etti. Büyükkılıç, bölge için önem arz eden yolda önemli bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi istikameti - Taşhan Mahallesi bağlantısı yol ayrımı görüş açısının olmaması ve yol kotunun yüksek olması ile Taşhan Mahallesi’ne iniş ve çıkışta tehlike oluşturması gerekçeleriyle, mevcut kavşakta yol kotunun düşürülmesi ve kavşakta genişletme çalışmaları tamamlandı ve hızlı bir şekilde Bitümlü Sıcak Asfalt çalışması başladı ve kısa sürede bu çalışmamız da sonuçlandı” diye konuştu. Dar yolların genişlemesi ile yollara konfor ve güven geldiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi istikameti-Taşhan Mahallesi bağlantısı yol ayrımındaki çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılarak yol ulaşıma açıldı. Bu çalışma ile mahalle sakinlerinin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları sağlanarak, kazaların da önüne geçilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, bölge için büyük önem arz eden yaklaşık 2 kilometrelik yolda, 5 milyon 350 bin TL maliyetle 2 bin 100 ton sıcak asfalt çalışması yapıldığını sözlerine ekledi.