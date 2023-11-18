Başkan Çolakbayraktar: “Argıncık Kentsel Dönüşüm için hak sahiplerinden destek istiyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak KayseRadar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Argıncık Kentsel Dönüşüm projesi için hak sahiplerine seslenen Başkan Çolakbayrakdar, “Şükür Allah’a 2 tane, hareket edebileceğimiz, kolumuzu kaldırabileceğimiz, kendimizi sağa sola döndürebileceğimiz, nefes alabileceğimiz iki tane alan oluşturduk ve bu alanların içerisinde de nasipse bölgeyi röperleyerek genişleme sahalarını, hareket sahalarını, hareket kabiliyetlerini oluşturuyoruz. Tabii ki bunlar ihtisas isteyen, profesyonellik isteyen işler. Kentsel dönüşüm konuşma itibariyle kolay 2 kelimelik bir şey ama bunu yapabilmek için tecrübe lazım. İrade ortaya koymak lazım çünkü biz yapmış olduğumuz 10 tane kentsel dönüşüm bölgesinde aldığımız sonucun neticesinde şükür Allah'a bunu söyleyebiliyorum. 5 sene öncesinde yapacağız diyorduk. 8 sene öncesinde; bakın bu işlere başlıyoruz. Bize inanın, biz bu işleri sizin için yapacağız diyorduk. Vatandaş ister istemez karşısına yeni bir belediye başkanı çıkmış, diyor ki ‘sizi diyor gecekondudan kurtaracağım’. O da ‘ya ne diyor bu adam 40-50 yıldır oturduğum gecekondu, 50 yıllık bu mahalleyi buradan çıkartacağım, buraya yol yapacağım. Burada okul olacak, park olacak’ diyor. Şükür Allah'a şimdi geldiğimiz noktada biz böyle bir yer hayal etmiyorduk diyenler var. Argıncık için diyorum; ne olur bize yardım edin diyorum. Bakın hakikaten bu noktada vatandaşa oradaki hak sahiplerine tabiri caizse biz bu işi yapabilmek için sizinle ortağız, yol arkadaşıyız. Nasıl kabul ederseniz, eğer birlikte yürümezsek bu iş olmaz. Komşum versin de ben komşudan yüzde 10 fazla alayım, direneyim ona bir daire verdilerse bana nasılsa iki daire vermek zorundalar diye düşünmeyin. İşe ötelenmesini istemiyorsak, bir an önce yapılmasını istiyorsak tecrübenin sesine kulak verin. Dönün bir tane bakın yapılan işlere, ortaya çıkan işlere. Nerelerde ne yapılmış? Eğer bunu beraberce ortak bir şekilde yaparsak çok hızlı yaparız” diye konuştu.