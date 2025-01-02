Başkan Erdal Altun’dan Aile Değerlerine Anlamlı Vurgu: “Sevgiyle Güçlenen Aileler, Güçlü Toplumun Temelidir”

AİLE DEĞERLERİ ÖNCELİĞİMİZ

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, bu anlamlı etkinliğin önemine dair açıklamalarda bulundu:

“Aile, toplumun temel taşıdır. Sevgi ve saygı üzerine kurulu bir aile yapısı, güçlü ve sağlıklı bir toplumun en önemli garantisidir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, aile içindeki sevgi bağlarını daha da kuvvetlendirmek adına küçük ama anlamlı bir adımdır.”

MAHİYETİ DERİN, MESAJI GÜÇLÜ BİR ETKİNLİK

Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın liderliğinde başlatılan bu özel kampanya kapsamında, parti üyeleri eşlerine çiçek hediye ederek sevgi ve minnet duygularını dile getirdi. Bu sembolik jest, aile içinde paylaşımın ve bağlılığın artmasına vesile oldu.

"BİR ÇİÇEK, BİR DÜNYA SEVGİ DEMEKTİR"

Başkan Altun, aile bağlarını kuvvetlendiren bu tür etkinliklerin toplum huzuruna olan katkısını şu sözlerle dile getirdi:

“Bir çiçek, yalnızca bir hediye değil, sevgi, saygı ve bağlılığın ifadesidir. Saadet Partisi olarak, aile kurumuna verdiğimiz önemi her platformda dile getiriyor ve bu değerlerin toplumumuzda daha da güçlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu etkinlik, sadece partimiz için değil, aile yapısını koruma ve yüceltme misyonumuzu paylaşan herkes için örnek teşkil etmektedir.”

AİLELERLE GÜÇLÜ BİR GELECEK

Saadet Partisi’nin toplumsal projelerle siyaset sahnesine yeni bir anlayış getirdiğini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

“Siyaset yalnızca sorunları çözmek değil, aynı zamanda topluma moral ve umut aşılamaktır. Bugün burada yaşanan sevgi dolu anlar, yalnızca ailelerimize değil, tüm topluma örnek bir mesajdır. Saadet Partisi olarak, aile değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

TOPLUM İÇİN ÖRNEK BİR ADIM

Erdal Altun, aile içindeki sevgi ve saygının güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu ifade ederek, bu etkinliğin tüm kesimlere örnek olmasını temenni etti:

“Toplumun huzuru, güçlü aile yapılarından geçer. Bugün burada bir çiçekle başlayan bu sevgi mesajı, umarım dalga dalga yayılır ve her haneye ulaşır. Daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha güçlü bir toplum için aile değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz.”