Başkan Palancıoğlu'ndan Yılın İlk Mesajı: 2025 Melikgazi Yılı Olacak!

2025 yılının Melikgazi yılı olacağını belirten Başkan Palancıoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2024 yılının sonundayız, yılımızı tamamlıyoruz ve yeni bir yıla giriyoruz. 2025 yılı Melikgazi yılı olacak! Bu bir iddia değil; gerçek. Melikgazi‘de 2025 yılı açılışlarla, renkli projelerle geçecek. İnşallah biz heyecanlıyız ve heyecanımızı da size aktarmak istiyoruz. Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bir yıl boyunca inşallah nice güzel hizmetleri gerçekleştirmeyi, sizlere aktarmayı nasip etsin. Bunların arasında Çarşı Melikgazi projemiz var. Çarşı Melikgazi hakikaten Türkiye’de ilk olacak ve Kayseri’ye bir renk katacak sembol bir proje. İnşallah bu projeyle birlikte sizlerin yüzü gülecek diye düşünüyorum. İlave olarak birçok projemizin de açılışını yapmış olacağız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi sadece eğitim açısından değil; sanayi açısından da Türkiye’nin ve Kayseri’nin geleceğine katkı sunacak çok özel bir lise. Köşk Medrese gibi yedi yüzyılı devirmiş büyük bir tarihi eserin açılışını yine 2025 yılında yapacağız. Gön Han ki 520 yıldır Kayseri’de olan, ancak kapılarını son 60 yıldır kapalı tutan, mütevellisi İstanbul’da olan bir tarihi eser. Üç sene gibi kısa bir süre içerisinde Tarihi Gön Han’ı tekrar ayağa kaldırdık ve Kayseri’nin yaşayan kültür- sanat merkezi olmaya aday bir tesis haline getirdik. 2025 yılında Gön Han’ı açmış olacağız. Benim de mezun olduğum eski Dedeman Orta Okulu’nu başka güzel bir lokasyona, Kayseri’nin en güzel okulu olacak şekilde taşıdık ve orada kalan 6000 metre² alanı yeşil alan park yaptık. Şehrin merkezi Hunat Mahallemiz nefes alır, güzel bir konuma geldi. Hemen yanı başında Nazmi Toker Kültür ve Sanat Merkezi’ni de tamamlayarak tefrişine geçtik. 2025 yılında Nazmi Toker Kültür ve Sanat Merkezi çok güzel bir halde sizlere hizmet verecek. Bunun gibi onlarca projeyi inşallah Melikgazi’mize kazandırmış oluyoruz. Dolayısıyla 2025 yılının Melikgazi yılı olacağından eminiz. Kamp Merkezi, Ortaköy Sokağı, Çocuk Üniversitesi gibi yeni yaptığımız projelerimiz var. Aynı zamanda yeni açacağımız Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi gibi tamamladığımız projelerimiz var. Dolayısıyla hem birçok projeyi tamamladığımız hem açılış yapacağımız hem de birçok güzel projenin temelini atacağımız bir yıl olacak 2025 yılı. Aynı zamanda kentsel dönüşümde de müjdeyi vereyim! Kentsel dönüşümde yine rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Tam altı bölgede devam ettirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarına yeni noktalar, yeni bölgeler ekleyerek tüm Kayseri ile ilgili çalışmalarımızı hızlandıracağız. Dolayısıyla güvenli, güzel bir şehirde hep birlikte yaşayacağız. 2024 yılında aldığımız en önemli kararlardan bir tanesi ise imar olarak 15 katı 10 kata düşürmüş olmamız. Hem müteahhitler hem arsa sahiplerimiz, inşaat alanından kaybetmeyecek şekilde yatay mimariye geçişte de büyük bir karar aldık. 1 Ocak 2025 itibarıyla artık Melikgazi‘de verilecek yeni ruhsatlar on katı geçemeyecek. Bu da önemli bir hamle diye düşünüyorum. Melikgazi‘de hem yeni yatırımlar yapıyoruz hem önemli kararlar alıyoruz. Daha yaşanabilir, daha güzel bir ilçe için mesai arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum. Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sağlık sıhhatle, ailenizle birlikte yaşamayı nasip etsin. Bizlere desteğinizi her zaman hissediyoruz. Desteğinizden dolayı da teşekkür ediyorum.”