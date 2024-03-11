Başkan Fatih Üzüm: 'Kayseri'de tekli eğitime geçilmesi için en az 15 okula daha ihtiyaç var'

Melikgazi Belediyemiz bir dönem içerisinde tam 21 okul yaptırdı, Türkiye’de başka bir örneği bulunmuyor. Buna rağmen tekli eğitime geçmemiz için halâ belki de 15 okula daha ihtiyaç var. Bu konuyla ilgili MEB ile çalışacağız, süreci de takip edeceğiz” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ Programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Seçimler sonrasında Kayseri’nin kamu yatırımlarına dahil edilmesi konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Fatih Üzüm, “104 Milyar Dolar civarında bir deprem yükümüz olması sebebiyle tabii ki yatırımlardan en başta deprem bölgemiz yararlanacak. Verilen sözler tutulmaya, yaralar sarılmaya devam ediyor” dedi.

Kayseri’de tekli eğitime geçilmesi hususunda en az 15 okula daha ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Fatih Üzüm, “Bir yandan sürekli okul yapmaya devam etsek de Kayseri’de tekli eğitime geçilmesi konusunda halâ eksiklik var. Melikgazi Belediyemiz bir dönem içerisinde tam 21 okul yaptırdı, Türkiye’de başka bir örneği bulunmuyor. Keza Büyükşehir, Kocasinan ve Talas Belediyelerimiz de okul inşalarına devam ediyor. Buna rağmen tekli eğitime geçmemiz için halâ belki de 15 okula daha ihtiyaç var. Bu konuyla ilgili MEB ile çalışacağız, süreci de takip edeceğiz. Kamu yatırımlarını da devam ettireceğiz, hızlı tren bir yandan devam ediyor ve 1 milyar 200 milyon liralık bir kredi söz konusu, bu da en büyük kamu yatırımlarından olacak. Seçim sonrası başarı geldiğinde elbette bakanlarımızla istişare edip ihtiyaçlarımızı ileteceğiz. Süreci takip edeceğiz ve sonunda inşallah olumlu geri dönüşler alacağız” diye konuştu.