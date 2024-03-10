Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı
Kayseri'de Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.
Kayseri’de Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.
On bir ayın sultanı Ramazan, Kayseri’de dualarla karşılandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar; rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Başta Hunat ve Cami Kebir olmak üzere Kayserililer, ilk teravih namazı için saf tuttu.
İHA
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