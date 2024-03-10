Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı

Kayseri'de Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.

Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.

On bir ayın sultanı Ramazan, Kayseri’de dualarla karşılandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar; rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Başta Hunat ve Cami Kebir olmak üzere Kayserililer, ilk teravih namazı için saf tuttu.

Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı
Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı
Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı
İHA
Kayseri Gündem

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