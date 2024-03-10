Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı

Kayseri’de Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.

On bir ayın sultanı Ramazan, Kayseri’de dualarla karşılandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar; rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Başta Hunat ve Cami Kebir olmak üzere Kayserililer, ilk teravih namazı için saf tuttu.