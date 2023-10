Başkan Gülsoy: 'İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalıdır'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, İsrail’in Filistin’in Gazze bölgesine yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili yaptığı açıklamasında, “İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutulmalı, cezalandırılmalıdır” dedi.

Başkan Gülsoy açıklamasında, “Vahşette sınır tanımayan, masumları acımasızca öldüren, her türlü yaşam hakkını zalimce gasp eden, orantısız güç kullanarak savaş suçları işleyen İsrail’in mutlaka durdurulması gerekir. Akıttığı kandan sorumlu tutularak, cezalandırılmalıdır. Ülke olarak yastayız. Katil İsrail’in insanlık dışı saldırını lanetliyorum. Filistin halkının yanındayız ve acılarını paylaşıyoruz“ dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, İsrail Ordusunun Gazze Şeridine düzenlediği vahşi saldırılarla ilgili bir kınama açıklaması yaptı. Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihi ve manevi öneme sahip ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın yer aldığı Filistin’de; yine bir insanlık dramı yaşanmaktadır. 13 gündür katil İsrail, Filistin’in Gazze Bölgesini çok ağır bir şekilde bombalamaktadır. Müslüman coğrafyasının kalbinde yer alan Filistin topraklarındaki sivil halkın elektrik, su gibi temel ihtiyaçları gasp edilmekte ve masum insanlar ölüme sürüklenmektedir. Gazze’ye orantısız bir şekilde hava ve kara saldırıları düzenlenmekte, camiler hastaneler bombalanmakta ve bu saldırılar esnasında ise masum çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hayatını kaybetmektedir. Bu acının dini, dili yoktur. Filistin halkının maruz kaldığı insanlık dışı dramın tarihte de örneği yoktur. Bu zulme sessiz kalmak mümkün değildir. Her türlü hakları elinden alınmış, açlığa, susuzluğa, yokluğa terkedilmiş halk hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Yaşanan bu zulme karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Bizler bölgede bir an önce barışın tesis edilmesi için iki devletli çözüm ile 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesini ertelenemez bir ihtiyaç olarak görüyoruz. İnsani değerleri hiçe sayan, göz göre göre soykırım yapan, Vahşette sınır tanımayan, masumları acımasızca öldüren, şehirleri yakıp yıkan, her türlü yaşam hakkını zalimce gasp eden, orantısız güç kullanarak savaş suçları işleyen İsrail’in mutlaka durdurulması gerekmektedir. Katil İsrail, akıttığı kandan sorumlu tutularak, cezalandırılmalıdır. Ülke olarak yastayız. Katil İsrail’in insanlık dışı saldırını lanetliyorum. Bölgede yaşanan zulmün en kısa sürede sona ermesini temenni ediyorum. Barışa giden yolun kapısının aralanmasını beklediğimizi de özellikle ifade etmek istiyorum. Önce toprakları sonra yaşama hakları gaspedilen Filistin halkının acılarını paylaşıyor, yanlarında olduğumuzu belirtiyorum. Allah’ında bir hesabı olduğunu aklımızdan çıkarmadan mazlumun yanında, zalimin karşısında duracağız. Filistin yalnız değildir. Vahşi saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. “Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur!” Kahrolsun İsrail.”