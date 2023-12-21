Başkan Gülsoy, e-Ticarette Başarının sırlarını anlattı

KTO Başkanı Gülsoy, Oniki.net tarafından yapay zeka destekli konsepti ile düzenlediği ‘E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı’nın açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve dönüştüğünü belirten Gülsoy, “Ticaret de bu değişimin tam merkezinde. Devrim niteliğindeki Yeşil Dönüşüm ile dijital dönüşümü kaçırmamız lazım. Zaman herşeyden kıymetli. E-ticareti, e-ihracatı ıskalarsak emin olun ki geride kalacağız. Zamanı daha verimli kullanmak için de çağın gerekliliklerine ayak uydurmak, yani dijital çağa ayak uydurmak, entegre olmak mecburiyetindeyiz. Dijitalleşme; daha verimli çalışma ve daha çok katma değer sağlıyor. Sürdürülebilirlik iş hayatında çok önemlidir. Gerekli yenilikleri sağlayamaz, işlerinizi buna göre dizayn edemezseniz yarışın gerisinde kalırsınız. Değişimin hızına ayak uyduramazsanız, Rekabet edemezsiniz. Kısacası yok olur gidersiniz.” dedi.

Göreve geldikleri 2018 yılından bu yana Dijitalleşmeyi odak noktalarından biri haline getirdiklerini dile getiren Gülsoy, “Şu anda da iki önemli projemizle, firmalarımızın bu konuda gelişimlerine destek olmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu çerçevede, Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesini hayata geçirdik. Odamızın önemli hedeflerinden biri Kayseri İhracatına katkı sağlamak, üye firmalarımızı bu konuda desteklemektir. Bu konuda, Avrupa Birliği Fonları ile başlattığımız ve yoğun şekilde devam eden kısa adı KAGUTİM olan “Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi”ni odamız bünyesinde kurduk. Bu projenin Kayseri İhracatı için önemli sıçrama tahtalarından biri olacağını düşünüyoruz. Önümüzde dönemde yine ihracat yapacak firmalarımıza destek olacak URGE projeleri, dijitalleşme projeleri ve Yeşil dönüşüm projeleri için çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

E-Ticaret ve E-İhracat’ta başarılı olmanın yolunun markalaşma ve kurumsallaşmadan geçtiğinin altını çizen Gülsoy, “Güçlü bir marka olmadan, e-ticaret sitelerini farklılaştırmamız ve sonuçta uzun vadeli bir kârlılık sağlamamız çok zor. İnsanlar artık marka ve kurumsal firmalara rağbet ediyorlar. Bizler de kurumsallaşmaya hız vererek yeni markalar oluşturmalıyız. Her anlamda dikkatli olup fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Üretim süreçlerinde ve sürdürdüğümüz çalışmalarda bilgiyi paylaşarak başarılı olabiliriz.” İfadelerini kullandı.

E-Ticaret ile dünyanın her köşesine ulaşabileceğini belirten Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

Milyarlarca potansiyel müşteri, trilyon dolarlık pazarlar, hepsi elinizin altında. Bugün geldiğimiz noktada 2018 yılında 20 milyar lira olan e-ticaret hacmi pandeminin etkisiyle 7-8 yılda alacağı yolu 1 yıl içinde aldı. Sadece bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin e-ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 110 arttı. 653 milyar lira ticaret hacmi gerçekleşti. Buradaki fırsatı görüp, değerlendirenler için müthiş fırsatlar ortaya çıktı. Bu konu sadece yurt içiyle de sınırlı değil. e-ihracat hacmi de 2 milyar doları aştı. Artık bütün dünya avucumuzun içerisinde.Bugün dünyanın en kıymetli arazi nerede? Cep telefonlarınızın ekranlarında. Dijitalleşmeyi kaçırmamamız lazım. Eskiden köşe başı dükkan sahibi olmak, en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Günümüzde çağı yakalayan, başımıza icat çıkaranlar, dünyanın yeni zenginleri. Yeni fikir bulan ve teknolojiyi kullanan uçuyor. Eskiden dünyanın en büyük şirketleri, enerjiden, bankalardan, sanayiden çıkardı. Şimdinin büyükleriyse teknolojiden çıkıyor. Başarılı bir girişimci olmak için hayal kurmak, özgür olunan alanı seçmek, hayallerin bir kısmını hedef haline getirmek, kararlı bir şekilde çok çalışmak ve emek vermek gerek. Çıktığınız yolda cesur olun, başarısızlıktan korkmayın. Her büyük başarının ardında başarısızlık vardır. 'Başarısız oldum' diye vazgeçmeyin. E-ticaret ve e-ihracat ekosistemi paydaşlarını buluşturan bu etkinlik, yapay zeka aracılığıyla çözüm arayan ve çözüm sunan tarafların bir araya getirilmesi noktasında son derece verimli bir organizasyon. Etkinlik düzenleyicisi Oniki.net CEOSU Ziya Kızıltan’a ekibine ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

