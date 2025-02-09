Başkan Gülsoy: 'UTTS vergi kaybının önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlayacak'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) işbirliğinde son günlerde gündemde olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, bölge illerden gelen sektör temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Gülsoy sözlerine 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla, "Depremlerde üstün çaba ve fedakârlık gösteren akaryakıtçılarımıza, Lojistikçilerimize, harfiyatçılarımıza, madencilerimize ve yardım elini uzatan herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde başladı. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin önemi değinen Gülsoy; "Bugün, akaryakıt sektörümüzde vergi kaybının önlenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi gibi birçok avantaj sağlayacak önemli bir sistem hakkında bilgi almak ve fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, kayıt dışılığı önleyerek adil bir piyasa yapısını destekleyecek, işletmelerimize ve tüketicilere güvenli, hızlı ve verimli bir yakıt takip sistemi sunacaktır. Ülkemizde enerji sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşması için atılan bu adımın, hem sektörümüz hem de ekonomimiz açısından büyük bir kazanım olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Akaryakıt sektörünün içinden gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da konuşmasında; "Sektörün içinden geliyoruz. Sorunların hepsine hakimiz. Ticaret Odası Başkanım 1 ay önce Kayseri’deki sektör temsilcileri ile bir araya getirdi. Bununla ilgili yapılacak çalışmaları, temas kurulacak yerleri belirledik. Çalışmalara başladım. Bu sıkıntıları Enerji Bakanımız ve EPDK Başkanına anlatmak için randevu aldık. Önümüzdeki günlerde bütün sıkıntıları çözüm önerileriyle anlatacağımız bir görüşme gerçekleştireceğiz. İnşallah bazı sıkıntıları da çözeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme toplantısında sektör temsilcilerinden gelen sorularını yanıtlayan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş; en önemli sorunun maliyetin altındaki satışlar olduğunu ve bu durumun sektörün bir kanayan yarası haline geldiğini ifade etti. Akaryakıt sektörünün tekel çalıştığını, maliyetler hesaplandığında kar marjının kuruşla hesaplanmasına rağmen giderlerin yüzde ile arttığını ifade eden Okumuş, "Türkiye’de bunun bir örneği yok. Biz kuruşla kar ediyoruz, yüzde ile de maliyetlere muhatap kalıyoruz. Zor bir ticaret yapıyoruz. " dedi. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hakkında da bilgiler veren Okumuş, "UTTS ne demek? Ulusal Taşıt Tanımadan geçmeyen hiçbir belgeye gider yazılamayacak. Tüm lastik tekerlerin tamamı, çöp araçları hariç. Çöp araçları dışında lastikli ve dışarıda seyir yapan araçların tamamı bu sistemden yakıt alacaklar" ifadelerini kullandı.

Toplantının sorunda KTO Başkanı Gülsoy, Milletvekili Ataş ile PÜİS Genel Başkanı Okumuş’a plaket takdim etti. Toplantı toplu hatıra fotoğraf çekimiyle son buldu.