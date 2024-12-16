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Başkan Keskin: '17 Aralık'ı unutmadık, unutturmayacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin 17 Aralık 2016'da Erciyes Üniversitesi önünde terör saldırısı sonucu şehit düşen askerleri anmak amacıyla bir basın açıklaması yaptı. Keskin, '17 Aralık'ı unutmadık, unutturmayacağız' diyerek, yarın yapılacak anma programına tüm Kayseri halkını davet etti.

Başkan Keskin: '17 Aralık'ı unutmadık, unutturmayacağız'
Kayseri GündemEditör

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin; 17 Aralık 2016’da Erciyes Üniversitesi önünde terör saldırısı sonucu şehit düşen askerleri anmak amacıyla bir basın açıklaması yaptı. Keskin, “17 Aralık’ı unutmadık, unutturmayacağız” diyerek, yarın yapılacak anma programına tüm Kayseri halkını davet etti.

Başkan Keskin açıklamasında, Türkiye’nin terör belasından kurtulması gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı; "Terör belasından kurtulmamız şart. Çözümün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğuna inanıyoruz. Ancak bu, bebek katili Apo’yu Meclis’e davet etmekle ya da onun önünü açmakla olmaz. Bizler her platformda terörü lanetliyoruz. ’Analar ağlamasın’ diyoruz, ama bu beladan kurtulmanın yolu böyle adımlarla mümkün değildir.”

Keskin, son olarak Kayseri halkına bir çağrıda bulunarak; "Bugün yapılacak anmaya tüm halkımızı davet ediyor, terörü hep birlikte lanetleme çağrısı yapıyoruz" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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