CHP'li Belediyelere SGK Prim Borcu Haczi: 6 Belediye şokta

CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi, SGK prim borçları nedeniyle haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı. Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

CHP'li Belediyelere SGK Prim Borcu Haczi: 6 Belediye şokta

SGK'ya en fazla prim borcu olan CHP'li belediyeler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 milyar 700 milyon TL borçla başı çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü sırada bulunuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, Şişli Belediyesi 1,8 milyar TL ile beşinci ve Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 milyar TL ile altıncı sırada yer alıyor.

Bu gelişme, CHP'li belediyelerin mali durumunu ve SGK prim borçlarını ödemekte yaşadıkları zorlukları gözler önüne serdi. Belediyelerin hesaplarına konulan bloke, borçların ödenmesi için ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

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