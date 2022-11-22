Başkan Kural: 'Kayseri'de 100'e yakın sahte diş hekiminin varlığını biliyoruz'

Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural Sahte diş hekimleri yıllardır süregeldiği gibi günümüzde de ciddi bir sorun olarak ortada durmakta. Sırf Kayseri'de 100'e yakın sahte diş hekiminin varlığını biliyor ve görüyor olduğumuz halde şarlatanlara karşı herhangi bir yaptırımımız maalesef yasal olarak mevcut değil dedi.

PAYLAŞ
  • 22.11.2022 11:24
  • Güncelleme: 22.11.2022 11:55
Başkan Kural: 'Kayseri'de 100'e yakın sahte diş hekiminin varlığını biliyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural; "Sahte diş hekimleri yıllardır süregeldiği gibi günümüzde de ciddi bir sorun olarak ortada durmakta. Sırf Kayseri’de 100’e yakın sahte diş hekiminin varlığını biliyor ve görüyor olduğumuz halde şarlatanlara karşı herhangi bir yaptırımımız maalesef yasal olarak mevcut değil" dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeline Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı, Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimliği, ve Kayseri Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural yaptığı açıklamada; yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler verdi. Kayseri’de 100’e yakın sahte diş hekiminin var olduğunu bildiklerini kaydeden Kural; "Her yıl 22 Kasım’ı içine alan hafta ’Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’, 22 Kasım ise diş hekimleri günü olarak tüm yurtta coşku kutlanılmakta. Bugün; ülkemizde bilimsel diş hekimliğinin başlamasının 114. yılını kutluyoruz. Bu kutlamaların amacı sadece diş hekimlerimizin hatırlanması veya anılması değildir. Aynı zamanda ve öncelikli olarak, ağız diş sağlığının yaşamımızdaki önemini topluma daha iyi anlatabilmektir. Kayseri Diş Hekimleri Odası olarak biz, 38 yıllık geçmişimizden gelen birikim ve tecrübe ile halkın ağız diş sağlığı ve mesleğin sorunları ve çözümleri konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olarak bugünü de fırsat bilerek belli başlı sorunları ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sahte diş hekimleri yıllardır süregeldiği gibi günümüzde de ciddi bir sorun olarak ortada durmakta. Sırf Kayseri’de 100’e yakın sahte diş hekiminin varlığını biliyor ve görüyor olduğumuz halde şarlatanlara karşı herhangi bir yaptırımımız maalesef yasal olarak mevcut değil. Bu konu hakkında tüm yurtta olduğu gibi Kayseri Odası olarak biz de adli mercilerden ve kolluk güçlerinden acil yardım bekliyoruz. Bir diğer sorun, hiçbir kurum veya kuruluşun tasvip etmediği halde anlaşılamaz şekilde mantar gibi çoğalan diş hekimliği fakülteleri. An itibarı ile 18. üniversitede profesör unvanına haiz öğretim üyesi dahi yok. Bazı diş hekimliği fakültelerimizin dekanı dahi diş hekimi değil. Bir an önce yeni fakülte açılmasının durdurulması mevcutlarda ise vasıflı bir eğitimin verilebileceği oranda kontenjan düşürülmesi gerekmektedir. En büyük sorun ise, toplum ağız diş sağlığı seviyesinin düşüklüğüdür. Uygun maliyetli önlemlerle ’önlenebilir ve tedavi edilebilir’ hastalıklar olan diş hastalıkları ile mücadele için, bir an öce etkin ve verimli bir koruyucu hekimlik uygulamasına geçilmesini temenni ediyoruz. Her yıl yaklaşık 380 bin yeni ağız kanseri vakası teşhis ediliyor. Diş tedavisine en çok ihtiyacı olanlar ise maalesef genellikle diş tedavisine en az erişime sahip olanlar. Bu vesile ile yeniden hatırlatmak isterim ki; Kayseri Diş Hekimleri Odası olarak koruyucu diş hekimliğini esas alan aile hekimliğine ve nöbetçi diş hekimliği uygulamasına geçmek için tüm kurum ve kuruluşların desteğini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Altında tansiyon düştü

Altında tansiyon düştü

Hacılar'da Çiftlik Caddesi'nde Çalışmalar Tamamlandı

Hacılar'da Çiftlik Caddesi'nde Çalışmalar Tamamlandı

Büyükkılıç, Sarız'da Kadın Kooperatifi'ni ve esnafları ziyaret etti

Büyükkılıç, Sarız'da Kadın Kooperatifi'ni ve esnafları ziyaret etti

Rektör Altun'dan öğrencilere gece çorbası

Rektör Altun'dan öğrencilere gece çorbası

KAYDEM'den Öğretmenler Gününe Özel Program

KAYDEM'den Öğretmenler Gününe Özel Program

Başkan Kural: 'Kayseri'de 100'e yakın sahte diş hekiminin varlığını biliyoruz'

Başkan Kural: 'Kayseri'de 100'e yakın sahte diş hekiminin varlığını biliyoruz'

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ağacından 190 bin TL gelir sağlanan mango üreticinin yeni gözdesi

Bir ağacından 190 bin TL gelir sağlanan mango üreticinin yeni gözdesi

Yeni otobüslerin ilk testini Başkan Büyükkılıç yaptı

Yeni otobüslerin ilk testini Başkan Büyükkılıç yaptı

DAHA FAZLA
Talas'ta tarıma çok yönlü destek

Talas'ta tarıma çok yönlü destek

10 Katlı metruk bina yıkılıyor

10 Katlı metruk bina yıkılıyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendi kendine yeten bir belediyeyiz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendi kendine yeten bir belediyeyiz'

Kayserigaz'dan önemli uyarı: 'Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın'

Kayserigaz'dan önemli uyarı: 'Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın'

Resim öğretmenlerinden 'el emeği göz nuru' sergi

Resim öğretmenlerinden 'el emeği göz nuru' sergi