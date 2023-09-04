Başkan Odakır: 'Kentin esenliğinin koruyucuları Zabıta Teşkilatı'nın esnafımız açısından önemi ayrıdır'

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında 'Zabıta Teşkilatı 197'nci yaşını kutluyor. Esnaf ve sanatkr dostu Kayserimizin esnaf ve sanatkr dostu Zabıta Teşkilatı personellerinin Zabıta Haftası'nı kutluyorum' dedi.

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  • 04.09.2023 10:16
  • Güncelleme: 04.09.2023 16:22
Başkan Odakır: 'Kentin esenliğinin koruyucuları Zabıta Teşkilatı'nın esnafımız açısından önemi ayrıdır'
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Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında; “Zabıta Teşkilatı 197’nci yaşını kutluyor. Esnaf ve sanatkâr dostu Kayserimizin esnaf ve sanatkâr dostu Zabıta Teşkilatı personellerinin Zabıta Haftası’nı kutluyorum” dedi.

1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla açıklamalar yapan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, teşkilatın bu yıl 197’nci yaşını kutladığını söyledi. Başkan Odakır, yapılan çalışmalarla vatandaşlara düzenli, huzurlu ve güvenli yaşam alanları sağlayan, esnaf ve sanatkârlara desteklerini esirgemeyen zabıtaların önemli bir görev yürüttüklerini dile getirdi. Odakır kutlama mesajında sözlerini şöyle sürdürdü;

“Zabıta teşkilatımızın kökeni Osmanlı dönemi İhtisap Kurumu’na dayanıyor. İhtisap Teşkilatı’nın izlerine İslamiyet’in ilk yıllarında da rastlanmaktadır ve iyiliği emreden kötülükten men eden Muhtesiplerin varlığı tarihte geçmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Bostancıbaşı, Kavaşbaşı, Kuloğlu Başçavuş olarak teşkilatlanan Zabıta Teşkilatı, günümüz Türkiye’sinde ise Zabıta Teşkilatı ismiyle son halini almış, yasa ve tüzüklerle görev ve sorumlulukları belirlenerek bölge halkının düzenini koruyup devam ettirme, sağlık, huzur ve esenliğini sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır. Kentin huzurunu sağlayan ve kentin esenliğinin koruyucuları olan Zabıta Teşkilatı’nın esnaf ve sanatkârlarımız açısından da yeri ve önemi ayrıdır. Esnaf ve sanatkâr dostu Kayserimizin esnaf ve sanatkâr dostu zabıtalarının Zabıta Haftaları’nı kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

İHA

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