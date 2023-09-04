Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

Tahir Fatih Bey, önce sizleri tanıyabilir miyiz?

1979 Adana doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi burada tamamladım. 2001 yılında İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdim. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak göreve başladım. 2003 ve 2004 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Türk Dili Okutmanı göreviyle olarak dersler verdim. 2014 yılında kısa adı SADED olan Sanat Düşünce Eğitim Derneği'ni kurarak koşmaya başladım. Bugün hâlâ SADED çatısı altında koşmaya devam ediyorum. 2015 yılından bu yana il, ilçe, kasaba, belde, köy demeksizin Gençlik Değerlerini Keşfediyor adıyla şahsıma ait bir gençlik projesiyle koşmaya devam ediyorum. Ulaştığımız konferans sayısı hamdolsun 3688 oldu. Bizi biz yapan, adı bizden, inancı bizden, medeniyeti bizden, vatanı ve bayrağı bizden olan öncü rol model kahramanlarımızı hem yazıyorum hem de anlatıyorum.

Anlatma yani konferans konusunda hiç kaprisim yoktur. Mümkünse gençlerin, öğrencilerin ayağına, okullarına giderek konferanslarımı veririm. Bir ücretim yoktur. Bugüne kadar talep etmedim, etmem. Kendim giderim, kendim konaklarım, kendim konuşurum ve kendim dönerim. Beni yaratan Cenab-ı Allah bana bu emri vermiş, peygamberim Muhammed Aleyhisselam bu doğrultuda en büyük öncü ve model olmuş. Hal böyle olunca ben de bu yolda koşmaya gayret ediyorum.

Pekala yazma serüveni nasıl başladı. Kimlerin yazma isteği oluşmasında, yazma yeteneğinizin gelişmesinde ektisi oldu?

Yazma hikâyem daha ortaokuldayken başladı. Hâlâ o günlerdeki kargacık burgacık karalama yazılarım eski defterlerimde durur.

Yazma yeteneğimde kesinlikle önce rahmetli babaanneciğim Nefise Andı, sonra da rahmetli babacığım Ahmed Fatih Andı alabildiğine etkilidir.

Babaanneciğim her akşam mutlaka hikâyeler, masallar anlatır ve anlayıp anlamadığımı mutlaka teste tabi tutardı. Ayrıca İslâm tarihinden peygamberimizden, Hazreti Ebubekir'den, Hazreti Ali'den hayat kesitlerinden ders verici anlatımlarda bulunurdu. Manevi eğitimi tamamlayan babaanneciğim sonra milli bilinç aşılayan yaşanmışlıkları anlattı. Milli Mücadele yıllarında Adana'daki düşman zulmünü ve kendi çektiklerini anlattı. O anlattıkça kalbime işlemiş olacak ki bugün yazdıklarım tam da o kahramanları anlatıyor. Rahmetli babacığım da mutlaka kitap okumamı tembihler ve kitaplar verirdi. Yeri gelir babamla beraberce kitap okurduk. Okuduğum kitapları mutlaka babamla tahlil eder konusunu, kahramanlarını beraberce konuşurduk.

İkisi de cennet mekân olsun.

Tahir Fatih Bey, her yaş grubundan yazma isteği olanlar var. Bu insanlara neler tavsiye edersiniz?

İçinde yazma aşkı olmadan bu iş olmaz. Aşksız, muhabbetsiz yazılmaz. Muhabbetli yazar adaylarına tavsiyem kendi medeniyetlerine kulak versinler, oradan beslenirlerse ruhları kuvvetlenir, gerisi de kendiliğinden gelir.

Kitaplarınızın, eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

Vatan Yahut Silistre (Günümüz Türkçesine Aktarma)

Dede Korkut Hikâyeleri (Günümüz Türkçesine Aktarma)

Ömer'in Çocukluğu (Günümüz Türkçesine Aktarma)

Yalnız Efe (Günümüz Türkçesine Aktarma)

Sağlam İrade, (Hat Yayınevi, 2014),

Bugünün Âsım’ı, (Hat Yayınevi, 2015),

Millete Hizmet Yolunda, (Hat Yayınevi, 2016)

Âsım'ın Nesli ve Ustaları, (Hat Yayınevi, 2016)

Yürüyeceksin! Millet Yürüyecek Arkandan, (Hat Yayınevi, 2017)

El Ele Gönül Gönüle, (Zeki Taştan ile Hat Yayınevi, 2018)

Yan Yana Can Cana: Türkiye, (Zeki Taştan ile Hat Yayınevi, 2018)

Adam C. Ökten, (Hat Yayınevi, 2019)

İstiklâlden İstikbâle Öncü Kadınlar, (Hat Yayınevi, 2019)

Millete Hizmet Yolunda Kırk Yıl, (Özel Basım 2020)

İstiklâlden İstikbâle Öncü Öğretmenler ve Öğrenciler, (Hat Yayınevi, 2020)

Direnişten Dirilişe İstiklâl Marşı Yolculuğu, (Hat Yayınevi, 2021)

Sağlık Olsun Vatan Sağ Olsun (Hat Yayınevi, 2022)

Ülkeye Ses Millete Nefes Geyveli Ali (Hat Yayınevi, 2022)

Rota Milli Mücadele Kaptan Kayseri, Bandırma Vapuru'nun Kaptan Köşkünde Kayserili İsmail Hakkı Durusu (Hat Yayınevi, 2023)

Kayseri'den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü (Hat Yayınevi, 2023)

Fatih Andı Bey, yazarlık serüveninizde anlatmak istediğiniz sizi çok etkileyen bir hatıranızı dinlemek isteriz.

Unutamadığım, beni derinden etkileyen şey değil şeyler var. Öncü şahsiyetlerimizi çalışırken mesela Mehmet Âkif çalışırken Âkif'i tanıdıkça, milleti için gayretini gördükçe kendimden, adamlığımdan, insanlığımdan utanmam olmuştur. Şair Mehmet Âkif, yazar Mehmet Âkif kimseden para, makam, talimat beklemeksizin Milli Mücadelemiz için şehir şehir dolaşıp camii kürsülerimize çıkıp cepheye adam toplayıp gayret göstermiştir. Âkif'in gezdiği Konya, Kastamonu, Ankara gibi şehirlerde halk coşkuyla koşmaya başlamış ve Milli Mücadelemiz bir ivme yakalamıştır. Bendeniz, Âkif'in bu gayretini ilk okuduğumda o yazarsa, o edebiyatçıysa, o insansa ben neyim diye düşünmeden edememiştim. Âkif'e de rahmet dileyelim beraberce.

Sizlere ve Kayseri Gündem Gazetemiz ailesine teşekkür ederim.

Bizlerde sizlere çiçeği burnunda yeni eseriniz ‘Kayseri'den Üç Kıtaya Taştaki Sinan Mührü’ ile şehrimize katkı sağladığınız, gençlere büyük bir değeri tanıttığınız için teşekkür eder, yeni çalışmalarda birlikte olmayı dileriz.

Röportaj: Mustafa Balaban

