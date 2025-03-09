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  • Başkan Okandan'dan İmamoğlu'na Eleştiri: 'Önce İstanbul'un İşlerini Hallet'

Başkan Okandan'dan İmamoğlu'na Eleştiri: 'Önce İstanbul'un İşlerini Hallet'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kayseri ve İzmir'de düzenlediği programlara yönelik eleştirilerde bulundu.

Başkan Okandan'dan İmamoğlu'na Eleştiri: 'Önce İstanbul'un İşlerini Hallet'

Kayseri Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, İmamoğlu’nun İstanbul’a yeterli hizmet sunmadan başka şehirlerde Cumhurbaşkanı aday adayı olarak programlar düzenlemesini "samimiyetsiz bir görüntü" olarak nitelendirdi.

"İstanbullunun Hakkına Geçiliyor"

Okandan, İstanbul’da bir buçuk yıl yaşadığını belirterek, bu süreçte İmamoğlu’nun kayda değer bir hizmet sunamadığını ifade etti. "İstanbullu olarak kendinizi düşünün; bir adaya oy vermişsiniz, hizmet bekliyorsunuz ama o başka şehirlerde program yapıyor. Bu, İstanbullunun hakkına geçmektir," dedi.

"Kayseri ve İzmir'deki Programlar Samimiyetsiz"

İmamoğlu’nun Kayseri ve İzmir’de düzenlediği programların, İstanbul’un hizmet beklediği bir dönemde yapılmasını eleştiren Okandan, "Bir belediye başkanının önceliği kendi şehrine hizmet olmalıdır. Bu durum, açıkça samimiyetsiz bir görüntü oluşturuyor," ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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