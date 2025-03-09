Başkan Okandan: 'Tren Garındaki Coşkuya Gölge Düşüremezsiniz'

Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında konuşan Okandan, teşkilat mensuplarının Tren Garı’nda coşkuyla karşılandığını belirterek, bu heyecana yönelik eleştirileri saygısızlık olarak nitelendirdi.

"O Geceki Heyecan Anlatılamaz"

Okandan, kongrenin sadece bir parti etkinliği değil, teşkilatları yeniden canlandıran ve heyecan oluşturan bir fırsat olduğunu ifade etti. "Gecenin -15 derecesinde binlerce insanın coşkusuna tanıklık ettik. Bu heyecanı görmek, anlatılmaz bir şeydi," diyen Okandan, organizasyonun maddi boyutunun tamamen şeffaf olduğunu ve eleştirilerin asılsız olduğunu söyledi.

"Kimseyi Zorlamadık, Gönüllü Katılım Sağlandı"

Tren yolculuğuna katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirten Okandan, "Kimseyi silah zoruyla götürmedik. 3 bin 917 kişi hedefimizdi, ancak 4 bin 456 kişiye ulaştık. Bu coşkuya gölge düşürebilecek hiçbir eleştiriyi kabul etmiyorum," ifadelerini kullandı.

"Her İlçenin Dokusuna Uygun Çalışmalar Yapıyoruz"

Okandan, "Melikgazi’de yaptığımız siyasi çalışmaları Sarız’da, Pınarbaşı’nda veya Develi’de uygulayamayız. Aynı şekilde Yeşilhisar’da geliştirdiğimiz siyasi algoritmayı Özvatan ve Felahiye’de kullanamayız. Her yerin dokusunu biliyoruz, insanlarını tanıyoruz," diyerek, bölgesel farklılıkların önemine dikkat çekti.B

‘Birlik ve Beraberlik İçin Çalışıyoruz’

Kayseri’nin ilçelerini bir puzzle’a benzeten Okandan, "16 ilçeyi yan yana koyun, her biri bir puzzle parçası ve bu puzzle Kayseri’yi oluşturuyor. Biz şu an Kayseri’den mesulüz. Amacımız, şehirde birliği ve beraberliği sağlayarak, istişare kültürünü oturtmak ve memleket adına istikbal kaygısıyla hareket etmektir," ifadelerini kullandı.