Başkan Özdoğan: 'AFAD akreditasyonu alan 3. kurum olacağız'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğal afetlerde hizmet verecek olan Hacılar Arama Kurtarma Ekibi’nin eğitimlerini tamamladığını açıkladı. Başkan Özdoğan, ekibin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından verilecek akreditasyonun ardından göreve başlayacağını söyledi.

Başkan Özdoğan, “İşimizde AFAD tarafından arama ve kurtarma konularındaki eğitim çalışmaları devam ediyor. Kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda çalışmalar yapan AFAD’ın bu konudaki eğitimlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren Hacılar Belediyesi personeli akreditasyon almaya hak kazandı. Arama kurtarma konusunda ekiplerinin başarılı olduğunu belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ülkemizi etkileyen depremlerin ardından Hacılar Belediyesi olarak arama kurtarma ekibini kurduklarını belirterek, "28 kişiden oluşan ekibimiz, AFAD uzmanları tarafından arama kurtarma ve ilk yardım konularında kapsamlı bir eğitim aldı. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, ekibimiz kentsel arama kurtarma alanında hafif seviyede ulusal düzeyde görev alabilecek kapasiteye ulaşacak" dedi.

Başkan Özdoğan, Kayseri AFAD tarafından verilen eğitimlerin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, "Sürecin sonunda Hacılar Belediyesi, Kayseri’de AFAD akreditasyonu alan 3. kurum olacak. Afetlere karşı hazırlıklı ve donanımlı olmak, süreçlerin etkin yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, ülkemize katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. AFAD’ın ve ekibimizin bu alandaki gayretlerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, Hacılar Arama Kurtarma Ekibi’nin ilerleyen dönemde ilçede yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerde aktif rol oynayacağını, ayrıca binalar ve okullarda deprem eğitimleri düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.