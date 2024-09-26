Başkan Özdoğan: 'Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçenin imar ve altyapı düzenlemeleri için kapsamlı çalışmaların sürdüğünü belirterek, yürütülen projelerle Hacılar’ın çehresini modern bir görünüme kavuşturduklarını vurguladı. Başkan Özdoğan; "İlçemizde devam eden büyük projelerin yanı sıra altyapı ve yol yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Hacılar’ın geleceği için önemli adımlar atıyoruz" dedi.

Hacılar Belediyesi olarak geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, eğitimden sağlığa, spordan turizme kadar her alanda projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda altyapı ve yol yapım çalışmalarımızda büyük bir ivme yakaladık. Bu sezon 5 bin metre yeni imar yolu açtık, 6 bin 500 ton asfalt dökerek yollarımızı yeniledik ve toplamda 65 bin metrekarelik bir alanda ortalama 11 bin 800 metre kilitli parke uygulaması gerçekleştirdik" şeklinde konuştu. Akyazı Mahallesi’nde elektrik hatlarının yer altına alınması gibi önemli altyapı çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Özdoğan, "İlçemizde altyapı kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde, özellikle doğalgaz hattı çalışmalarına hız verdik. Karpuzsekisi Mahallesi-Çayırkaşı, Akyazı Mahallesi-Seyranlı ve Yukarı Mahalle-Hasandağı’nda yaklaşık 8 kilometre doğalgaz hattı döşedik. Bu, vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan; özellikle imar yolu açma ve asfaltlama çalışmalarının hava şartları elverdiği sürece devam edeceğini vurgularken, altyapı hizmetlerinin Hacılar halkına kesintisiz bir şekilde sunulması için gayret ettiklerini de belirterek; "İlçemizin her köşesinde, hem yol yapımında hem de altyapı çalışmalarında titizlikle ilerliyoruz. Hacılar’ın geleceği için sağlam temeller atıyoruz" dedi.