Başkan Özdoğan: 'Çayırkaşı mevkii doğalgaza kavuştu'

Uzun süredir doğalgazı kullanmayı bekleyen Karpuzseki Mahallesi Çayırkaşı mevkiindeki ilçe sakinleri doğalgaza kavuştu. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Hemşehrilerimize hizmete devam ediyoruz, Çayırkaşımıza hayırlı olsun” dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde Hacılar Belediyesi ve diğer kurumlar tarafından vatandaşların konforu ve rahatı için gösterilen gayretin devam edeceğini belirtti. Özdoğan, Karpuzsekisi Mahallesi Çayırkaşı mevkiinde Kayserigaz tarafından yürütülen hat döşeme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Başkan Özdoğan, ekipler tarafından yürütülen saha çalışmalarını an be an yerinde inceleyerek; Karpuzsekisi Mahallesi Çayırkaşı mevkiinde kış sonu itibarıyla başlayan doğalgaz ana hat ve bağlantı hatlarının çekiminin tamamlandığını ifade etti. Başkan Özdoğan; "Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla şunu söylemek istiyorum: Doğalgaz ana hatları ve bağlantıları çekilmiş durumda. Kontrollerden sonra aboneliklerin tesisine başlanacak ve vatandaşlarımızın bağlantıları yapıldıktan sonra, üst yapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Asfalt olan yerlerde asfalt çalışmalarımız, sokak aralarındaki parke çalışmalarımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu yaz itibarıyla inşallah hem doğalgazlarına kavuşmuş olacaklar hem de üst yapıdaki bütün eksiklikler giderilmiş olacak. Rahat ve konforlu bir ulaşıma vesile olacağız ve doğalgazın rahatlığı ve konforunu vatandaşlarımıza sunacağız. Çayırkaşı’nda yaşayan vatandaşlarımız bu hizmetten 12 ay boyunca yararlanabilecekler. Karpuzsekisi’nin Çayırkaşı mevkiine hayırlı olsun. Bu konuda vatandaşlarımızın abonelik tesis ve bilgi aktarımı noktasında bizlerle iletişim halinde olan değerli muhtarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.