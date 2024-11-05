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Başkan Özdoğan: 'Hacılar'ı kışa hazır hale getiriyoruz'

Hacılar Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı, Başkan Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 11 madde görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Özdoğan: 'Hacılar'ı kışa hazır hale getiriyoruz'
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantısı, Başkan Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 11 madde görüşülerek karara bağlandı.

Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Bilal Özdoğan, Kasım ayı itibarıyla ilçenin kış mevsimine hazırlıklı hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Başkan Özdoğan; yollarda yapılan asfaltlama, kilitli parke döşeme, tamir ve bakım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade ederek; "Allah’ın izniyle Hacılar’ı kışa hazır hale getiriyoruz. Ay sonunda tüm çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Yeni inşaat projeleri için de hazırlıklarımız sürüyor; proje aşamasındayız ve önümüzdeki dönemlerde daha fazla bilgi vereceğiz” dedi. Başkan Özdoğan, mecliste Türkiye’nin küresel barış çabalarına değinerek, “Cumhurbaşkanımız, Ukrayna ve diğer çatışma bölgelerinde barışın sağlanması için yoğun çaba gösteriyor. Kasım ayı, dünya için önemli bir dönem; hep birlikte hayırlı ve güzel gelişmeleri görmeyi ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bu ay yapılan toplantıda, Hacılar Belediye Meclisi gündemindeki 11 madde oy birliğiyle kabul edilerek, karara bağlandı. Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını diledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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