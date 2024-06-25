Başkan Özdoğan: 'Hacılar spor salonumuz yeniden hayat buldu'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla atıl durumda bulunan ilçe merkezinde yer alan spor salonu yenilenerek genişletildi ve takım sporlarının yanı sıra ferdi spor yapanlara da hizmet vermeye başladı.

Hacılar’da uzun süredir kullanılmayan ve bakımsız durumda olan spor salonu, Başkan Bilal Özdoğan’ın girişimleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile yeniden hayat buldu. Ankara ziyaretleri sonucunda olumlu sonuçlar elde eden Başkan Özdoğan’ın çalışmaları sonrası salonun hem zemini yenilendi, hem de genişletilerek gençlerin ve öğrencilerin kullanabileceği modern bir spor tesisi haline getirildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, spor salonunun yeniden düzenlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Spor salonumuzun tadilatı için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Hem zemin yenilendi hem de genişleme sağlanarak gençlerin kullanabileceği bir büyüklüğe kavuştu. Artık sadece ilçemizdeki gençlerin değil, tüm ilimizdeki öğrencilerin kullanabileceği modern bir spor salonumuz var" dedi. Başkan Özdoğan ayrıca, "Atıl vaziyetteki salonda şimdi haftanın her günü bir faaliyet gerçekleştiriliyor. Düzenlenen voleybol, basketbol, futsal, tekvando ve karate kurslarından yaklaşık 400 gencimiz yararlanıyor. Ayrıca 20 civarında turnuva, etkinlik ve müsabaka düzenlendi" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin sosyal aktivitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Hacılar da kurulan ‘Genç Ofis’ de büyük ilgi görüyor. Bu ofiste, yaklaşık 100 genç, spor salonunda bir araya gelerek kitap okuma, gençlerle baş başa sohbetler ve "Gözümüzden Kaçanlar" gibi faaliyetler gerçekleştiriyor. Başkan Özdoğan, "Bu binayı ilk olarak yaptıran hayırseverlerimiz başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, il ve ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerine teşekkür ediyorum. Biz her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.