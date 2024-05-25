Başkan Özdoğan: 'İlçede ulaşıma engel bir durum yok'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yaşanan etkili yağış sonrası incelemelerde bulundu. Özdoğan, ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını ve yağış nedeniyle herhangi bir ulaşım aksaklığı yaşanmadığını bildirdi.

Hacılar ilçesi merkezinde ve özellikle Beğendik, Yediağaç ile Sakarçiftliği mahallelerinde incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ulaşıma engel bir durum olmadığını belirtti. Ekiplerin yollarda ve derelerde herhangi bir sorun yaşanmadığını teyit ettiğini vurgulayan Başkan Özdoğan, yağış sırasında oluşan su birikintilerinin iş makineleriyle hızla temizlendiğini ve bu süreçte ulaşımın kesintiye uğramadığını açıkladı.

İlçe merkezinde ve mahallelerde ulaşımı engelleyen bir durum olmadığı ve sürücülerin kuvvetli yağış sırasında dikkatli olmalarını isteyen Başkan Özdoğan, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini ve şu an itibariyle ulaşımda herhangi bir engel bulunmadığını da sözlerine ekledi.