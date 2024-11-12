Başkan Özdoğan: 'İlçelerimizi işbirliği ile daha da güçlendireceğiz'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; komşu ilçeler Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar’ın belediye başkanlarıyla Hacılar Belediyesi’nde bir araya gelerek, bölge kalkınmasına yönelik işbirliği imkanları üzerine görüşme gerçekleştirdi.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ın katıldığı ziyarette, ilçelerin geleceğini güçlendirecek projeler ve ortak çalışmalar değerlendirildi. Başkan Özdoğan; Kayseri’nin tüm ilçeleriyle dayanışma ve koordinasyon içinde hareket etmenin önemine vurgu yaparak; "Kayseri’nin ilçelerinin güçlü iş birliği ile daha da gelişeceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışıyor, ilçelerimize ve şehrimize değer katacak projeleri hayata geçirmek adına azimle çalışıyoruz" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, komşu belediye başkanlarına teşekkür ederek bu tür buluşmaların bölgeyi geliştirecek iş birliği çalışmalarını güçlendirdiğini belirtti. Başkan Özdoğan; "Hacılar, Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar gibi komşu ilçelerin iş birliği içinde hareket etmesi, bölgeye dinamizm kazandıracak ve vatandaşlarımıza daha geniş hizmet imkanları sunacaktır" ifadelerini kullanarak, ortak çalışmaların oluşturacağı sinerjiye dikkat çekti.

Başkan Özdoğan, birlikte yürütülecek projelerin Kayseri genelinde kalkınmayı destekleyeceğini de sözlerine ekledi.