Başkan Özdoğan: 'Karla mücadele için teyakkuzdayız'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekiplerinin 40 personel ve 15 araç ile sahada olduğunu belirtti. Başkan Özdoğan, karla mücadelede 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ve vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Başkan Özdoğan, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahalle araları dahil olmak üzere tüm yolları açık tutmak için karla mücadele çalışmalarına yağışın ilk başladığı andan itibaren başladığını belirterek; "Bu yıl karla mücadele kapsamında 7 iş makinesi, 1 tuzlama kamyonu, 3 kar küreme aracı ve 4 genel hizmet aracıyla toplamda 15 araç ve 40 personelimizle sahadayız" dedi. Kar yağışının ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladığını ve bu güzelliğin keyfini çıkarırken ulaşımın güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu belirten Başkan Özdoğan, Hacılar Belediyesi ekiplerinin özellikle don ve buzlanma olaylarına karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşlara seslenerek soğuk hava ve kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Özellikle araç sürücülerine seslenen Başkan Özdoğan, “Kış lastiği olmadan yola çıkılmaması hayati önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Özdoğan, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumda Hacılar Belediyesi’ne 442 37 77 veya 0534 592 48 55 numaralı telefonlardan Fen İşleri Müdürlüğü’ne ulaşabileceklerini kaydetti.

Hacılar Belediyesi’nin kış hazırlıkları kapsamında bin ton tuz stoğu bulundurduğunu belirten Özdoğan, küçük iş makinelerinin mahalle aralarında hizmet vermek üzere hazır hale getirildiğini ifade etti. “Ekiplerimiz, araç ve yaya ulaşımını kesintiye uğratmadan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kar yağışının başladığı andan itibaren görev başında” diye konuşan Başkan Özdoğan; ilçenin sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Başkan Özdoğan, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir kış geçirmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.