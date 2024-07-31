Başkan Özdoğan: 'TOKİ ve kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Hacılar İlçesi’nde gerçekleştirdiği 547 konutun yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Özdoğan, 5 ayda 9 bloğun kaba inşaatının tamamlandığını ve 6 bloğun ise inşaatının devam ettiğini vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’nin ilçedeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Hacılar İlçesi’nde gerçekleştirdiği 547 konutluk projede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Tünel kalıp sistemi ile yapılan çalışmalar da, sezon sonuna kadar kaba inşaatların tamamlanması ve binaların ortaya çıkması hedefleniyor.

İlçedeki TOKİ çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “İlçemizde 400 konutun yapılması için biz TOKİ ile ön görüşmemizi yapmıştık. Bu manada kentsel dönüşüm alanında oluşturduğumuz alana TOKİ, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan ’İlk Evim’ isimli bir proje ile 400 konut yapıyor. Bununla beraber TOKİ, aynı zamanda bizim kentsel dönüşümde üçüncü etabımızdaki dairelerin de tamamını yapacak. Toplam 547 daire bu alanda olacak. Biz kentsel dönüşüm alanında bu arsaları oluşturduk. Bunun karşılığında da bizim üçüncü etabın tamamını TOKİ ilçemize kazandırmış olacak" dedi.

Başkan Özdoğan, TOKİ ile iş birliğinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdığına dikkat çekerek, “Bizim 2022’den beri çalıştığımız bir konu bu. Burada biz neden TOKİ ile işbirliği yaptık? Kentsel dönüşüm ikinci etapta ki gecikme dedik, dünyadaki sıkıntılar emtia fiyatlarının birden öngörülemez hale gelmesi üzerine işlerimizi hızlandırmak için TOKİ ile çalışmalar yaptık. TOKİ kentsel dönüşümü de hızlandırmış olacak. 2025 sonu itibariyle ilçemizde ciddi bir konutlaşma olacak. Şantiye alanında 200-250 çalışan sahada çalışıyor. Tabi buradaki müteahhitimiz de çok güçlü” dedi.

Başkan Özdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yürüttüğümüz ve Hacılarımız için önem arz eden bu projemiz, 547 dairelik TOKİ ve üçüncü etabımızın 500 günlük süre içerisinde tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmesinin ardından sonlanacak. Yüklenici firmaya başarılar diliyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İlçemize hayırlı olsun. İnşallah kazasız belasız bir şekilde tamamlanır.”