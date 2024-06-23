Başkan Özdoğan: 'Yaz spor kurslarımız başlıyor'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçede sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bu yaz çocuklar ve gençler için çeşitli spor kursları düzenleyeceklerini duyurdu. Başkan Özdoğan; basketbol, voleybol, jimnastik, tenis ve yüzme gibi çeşitli spor dallarında dolu dolu bir yaz geçireceklerini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; okulların tatile girmesiyle ilçe genelinde sosyal aktiviteleri artıracaklarını ve gençlerin tatil döneminde spor yapmalarına imkan sağlayacaklarını belirterek, “İlçemizdeki yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor” dedi. Başkan Özdoğan kurs kayıtlarının 24 Haziran Pazartesi günü başlayacağını ve kursların ücretsiz olduğunu, 1 Temmuz’da başlayacaklarını ve Ağustos sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Basketbol, voleybol ve jimnastik kurslarının Kapalı Spor Salonu’nda, yüzme kursunun Kadın Gençlik Merkezi Yüzme Havuzu’nda, tenis kursunun ise Erciyes Parkı Tenis Kortu’nda gerçekleştirileceğini söyledi. Kurs kayıtlarının 24 Haziran’dan 28 Haziran’a kadar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde yapılacağını söyleyen Başkan Özdoğan, "Tüm gençlerimizi spor yapmaya ve sağlıklı bir yaz geçirmeye davet ediyorum. Kurslara katılmak isteyenlerin erken kayıt yaptırmalarını ve kontenjanların sınırlı olduğunu unutmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca; "İlçemizdeki ücretsiz yaz spor kurslarına tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi davet ediyorum. Sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili için kayıtlarınızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.