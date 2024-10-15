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  • Başkan Özdoğan 12 Mahalle muhtarıyla bir araya geldi

Başkan Özdoğan 12 Mahalle muhtarıyla bir araya geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki 12 mahallenin muhtarlarıyla bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Başkan Özdoğan 12 Mahalle muhtarıyla bir araya geldi
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçedeki 12 mahallenin muhtarlarıyla bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Düzenli olarak muhtarlar ile bir araya gelip Hacılar’ın nabzını yoklayan Başkan Özdoğan, mahallelerin ihtiyaçlarını, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

Başkan Özdoğan, istişare toplantısında muhtarların vatandaşlarla en yakın teması kuran yerel yöneticiler olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlarımızın görüşleri ve talepleri, belediye hizmetlerinin planlanmasında çok önemli bir rol oynuyor. Mahallelerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi bilen kişiler olarak muhtarlarımız, bizim için çok kıymetli. Belediye olarak her zaman halkımızın hizmetindeyiz ve muhtarlarımızla iş birliği içinde çalışarak ilçemizi daha yaşanabilir hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Hacılar’ın muhtarları, Başkan Özdoğan’a sorunlarını doğrudan iletebilme fırsatı sunduğu için teşekkür ederek, belediyenin mahallelerine yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İşbirliğinin artarak devam etmesini temenni eden muhtarlar, mahallelerindeki gelişimi yakından takip edeceklerini ifade etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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