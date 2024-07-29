Başkan Özdoğan, 7'den 70'e kadar herkesin yanında

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve bu doğrultuda yaşlıların evlerine yemek hizmeti götürmenin yanı sıra imkânlar ölçüsünde bazı yaşlı vatandaşların ilçedeki barınma ihtiyaçlarını karşılaşmayarak onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın geçen dönemden başlattığı ve devam eden uygulamaları tam not alıyor. İlçe genelinde ihtiyaç sahibi olan yaşlıların evlerinde temizlik ve yemek ihtiyaçlarını karşılayarak onlara her zaman destek olmaya gayret eden Başkan Özdoğan, bazı ihtiyaç sahibi vatandaşların da belediyeye ait olan kentsel dönüşüm konutlarındaki 50 metrekarelik dairelerde konaklamalarına imkân vererek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ediyor.

Konuya dair Başkan Özdoğan, “Bu daireleri kullanan vatandaşlarımıza sadece intifa hakkı veriyoruz. İmkânlarımız ölçüsünde elimizde var olan ve kentsel dönüşümden sahibi olduğumuz daireleri büyüklerimize tahsis ettik. Büyüklerimize destek olmak bizim için keyif aldığımız noktalardan biri. Belli bir yaştan sonra sobayla, odunla, kömürle uğraşmak gerçekten çok zor. Tek yaşayanlar var, eşi olanlar var. Oraya gidip ’Allah razı olsun evladım’ demeleri bizim için çok değerli. Belediye idareciliği aslında bu.” dedi.

Başkan Özdoğan, belediye başkanlığının manevi hazzına değinerek; “Bu işin sevabı, manevi hazzı için bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Yoksa belediye başkanlığı cumartesi, pazar, sabah, akşam fark etmez. Sizin orada bir düğünde bulunmanız, davet edildiğiniz düğünde yer almanız gerekir. Duyduğunuz bir cenazeye başsağlığı dilemeniz gerekir” diye ekledi.