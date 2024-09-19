Başkan Özdoğan'a Asuman Erdoğan'dan ziyaret

Türkiye Buluşmaları kapsamında Hacılar’a gelen AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından ağırlandı. Başkan Özdoğan, “Teşkilat Başkanlığımızın her yıl düzenlediği bu önemli etkinliği Hacılar’da güçlü bir katılımla gerçekleştirdik. Katılımları için milletvekilimiz Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen ‘Türkiye Buluşmaları’ programı çerçevesinde Genel Başkan Yardımcıları, Bakanlar, Milletvekilleri ve MKYK üyeleri sahaya indi. Bu kapsamda, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Başkanı Ahmet Övüç, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla Hacılar’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Başkan Özdoğan, Milletvekili Erdoğan’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Türkiye Buluşmaları vesilesiyle Hacılar’ı ziyaret eden Sayın Asuman Erdoğan ile esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sevgisi, duaları bizleri mutlu etti. Hacılar her zaman olduğu gibi bizleri sevgiyle karşıladı. Sayın Erdoğan ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da Hacılar’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Türkiye Buluşmaları kapsamında Kayseri’deyiz ve Hacılar’da çok verimli ve keyifli bir ziyaret gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan’a, İlçe Başkanımız Ahmet Övüç’e ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretler kapsamında Hacılar Müftülüğü Gençlik Merkezi, Toki İnşaat alanı ve Hacılar Aile Destek Merkezi gezildi. Ayrıca Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci’nin ailesi ve Nazmiye Özdemir ziyaret eden heyet son olarak iş insanları ve sanayicilerle görüşmeler gerçekleştirdi.