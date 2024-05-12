Başkan Özdoğan'a hayırlı olsun ziyareti

DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Hacılar Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Özdoğan’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kamu kurumlarıyla ilçede çok büyük işler yaptıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve müdür yardımcılarının yaptığı ziyaretten mutluluk duyduklarını belirtti. Ziyarette konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; "Devlet kurumlarımızın ilçemizde yaptığı yatırımlar devam edecek. Ankara’da yaptığımız görüşmelerimizle ilçemizin aldığı ve alacağı devlet yatırımlarını takip edeceğiz. İlçemizdeki çalışmalarla ilgili süreçler üzerine görüşme fırsatı bulduğumuz kıymetli müdürümüze ve ekibine destek ve başarı temennileri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkanımıza yeni ve yeniden seçilmesi sebebiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk” diyen DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ise, “Başkanımızla ilçede DSİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledik, istişare ettik. Yeni dönemde de Başkanımıza başarılar diliyorum. Allah yolu açık etsin” şeklinde konuştu.