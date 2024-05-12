Glutensiz Kafe'den vatandaşlar memnun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde örnek gösterilen Glütensiz Kafe, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlar, Glütensiz Kafe’den çok memnun olduklarını ifade ettiler.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Dünya Çölyak Günü dolayısıyla Çölyak hastalığının farkındalığını artırmak ve glütensiz yaşamı desteklemek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çölyak hastalarına yönelik sunmuş oldukları hizmetleri dile getirdi. Milletvekili Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç göstermiş olduğu gayret ve hassasiyet için teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Glütensiz Kafe, her yıl mayıs ayında kutlanan Dünya Çölyak Günü’nde de ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe’nin Kayseri için şans olduğunu ifade ederken, Glüten Kafe’den çok memnun olduklarını belirterek, doktor olan Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini dile getirdiler. Böyle bir hizmet verilmesinin Kayseri için çok önemli olduğunu dile getiren Nurgül Doğan, “Böyle bir hizmet verilmesi Kayseri için çok güzel. çölyak rahatsızlığı olanlar için çok büyük avantaj tabi ki. Burada çalışanların güler yüzü, ilgisi ve hemen hizmet vermesi, temizliği gayet güzel. Başkanımızın çalışmaları çok verimli. Bu Glütensiz Kafe çok önemli. Takdir ediyorum. Çok beğeniyoruz” şeklinde konuştu. Erciyes Üniversitesi’nde hemşirelik bölümünde okuyan ve 2 yıl öncesinde çölyak rahatsızlığı tanısı alan Merve Nur Örmüş, Glütensiz Kafe’de farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade ederek şunları söyledi;

“İlk zamanlar ürünleri bulma konusunda zor zamanlarım oldu. Ayrıca sosyalleşme konusunda da bunu yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla bir kafeye gittiğimizde bulamıyorduk. Sonra Glütensiz Kafe’yi öğrendik. Sonra biz kendimizi hep Glütensiz Kafe’de bulduk zaten. Bugün de 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü. Bunun için Glütensiz Kafe’de farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Sıkıntı yaşayan herkes buraya gelebilir. Biz burada 15 kişi toplanacağız ve güzel bir vakit geçireceğiz” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nde hemşirelik bölümünde okuyan Esma Su ise; “Dünya Çölyak Günü ve biz de bu farkındalık için gün yapalım dedik. Bugün çok özel bir gün bence ve çoğu kişide bundan muzdarip. Gün geçtikçe sayısı artıyor. Kayseri’de 3 yıldır Glütensiz Kafe var. Bu şehir için büyük bir artı” diye konuştu. Üniversite öğrencisi olan Kadir Aydoğdu da Çölyak Farkındalık Günü için toplandıklarını ve böyle bir tesis olduğu için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Aydoğdu, şöyle konuştu;

“9 Mayıs Çölyak Farkındalık günü için bugün burada toplandık. Kayseri’de böyle bir imkân olması çok iyi. Çünkü Çölyak rahatsızlığı olan hastalar da normal kafelere gidemiyor. Burada bu rahatsızlığı yaşayanlar için her şey var. Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle bir imkân sunduğu için teşekkür ediyoruz”