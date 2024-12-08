Başkan Özdoğan'a Kayseri Barosu'ndan ziyaret

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Kayseri Baro Başkanı Av. Murat Tolga Özsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hukuk camiasına değerli katkılar sağlayan Baro Başkanı Özsoy ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Özdoğan'a Kayseri Barosu'ndan ziyaret
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Kayseri Baro Başkanı Av. Murat Tolga Özsoy ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Özdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hukuk camiasına değerli katkılar sağlayan Baro Başkanı Özsoy ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Özdoğan, görüşme sırasında Hacılar Belediyesi’nin hukuki süreçleri ve ilçedeki yerel yönetim faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, hukuk camiasının toplumsal yapıyı güçlendiren temel taşlardan biri olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan, “Kayseri Baro Başkanı Sayın Murat Tolga Özsoy ve yönetimini ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Alanındaki yetkinliği, gayretli çalışmaları ve topluma sağladığı katkılarla hukuk camiasına örnek olan kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Baro Başkanı Özsoy ise ziyarette, yerel yönetimlerin hukuk ile ilişkisi ve hukuk sisteminin güçlenmesine katkı sağlama noktasında yapılabilecek iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirtti.

Ziyaret sonunda Başkan Özdoğan, Baro Başkanı Özsoy ve yönetimine başarılar dileyerek, karşılıklı fikir alışverişinin ilçenin yararına olacağına inandığını ifade etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İHA
Kayseri Gündem

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