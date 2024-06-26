Başkan Özdoğan'a milli takımdan ziyaret

Görme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde kamp yaptığı ilçede Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı ziyaret ederek, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Özdoğan ziyarette, "Hayatta istenildikten sonra engel olan hiçbir şeyin olmadığını gördük, işte bunu sizlerde görüyoruz. Ampute milli takımımızda görüyoruz” dedi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda madalya hedefleyen ve bu doğrultuda kamp çalışmalarını Kayseri’de sürdüren takım idarecilerinden As Başkan Orhan Tanrıkulu ve Baş Antrenör Niyazi Metin ile oyuncuları ağırlayan Başkan Özdoğan, “İnanınca ve uğraşınca başarının nasıl geldiğini hep birlikte gösteriyorsunuz. Gerçekten ülkemizi layıkıyla temsil etmenizden dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızda olmaya çalıştık, gücümüz yettiğince ve elimizden geldiğince destek verdik. Milli takımlarımız hangi seviyede ve ölçekte olursa olsun bizim göz bebeğimizdir. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması bizde ayrı bir heyecan ve gurur oluşturuyor. Bu noktada emek verdiğiniz ve bizleri temsil ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Vatandaşın teveccühü ile seçimden başarıyla çıktık ve çalışmalara devam ediyoruz. Bir taraftan çalışmalarımız devam ederken, yeni işler de yaz sezonu itibariyle karşımıza çıkıyor. Bu noktada gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Sizleri burada görmekten mutlu oldum, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah kolaylıklar versin. Sizleri seviyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Özdoğan’a verdiği destek için teşekkür eden Türkiye Görme Engelliler Futbol Federasyonu As Başkanı Orhan Tanrıkulu da, “Paralimpik kotasını almış Avrupa’nın en iyisi sporcularımızın arasında sizlerin ismi sık sık geçiyor. Her zaman sizin sıcaklığınızı hissettik. Umuyorum ki bu desteğiniz Paralimpikler de kupa almamıza neden olacak. Bu bir takım oyunu. Siz de bu takımın bir parçasısınız. Özellikle Oğuzhan sizi çok seviyor. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Futbol, özellikle bu futbol, dünyanın en zor işi. Biz onu başardık, birlikte başardık. Bu bir takım oyunu, hiç görmeyeceksiniz, sahaya koordine edeceksiniz, topa hâkim olacaksınız, kaleyi bulacaksınız ve gol atacaksınız. Dünyanın en zor işi bu. Umuyorum ki ülkemizi en üst düzeyde temsil edecek gençlerimiz, katkılarınızla daha büyük başarılar elde edecek. Paralimpiklerden başarıyla döneceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

Ziyarette, Türkiye Görme Engelliler milli futbol takımı oyuncuları tarafından imzalanmış "Bilal Özdoğan" yazılı forma Başkan Özdoğan’a hediye edildi.