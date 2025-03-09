Başkan Özdoğan: 'Borcumuzdan çok alacağımız var'

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Aşağı Mahalleyi sil baştan yenilediklerini ve şuan masada 130 dönümlük alan için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Özdoğan; "1., 2. ve şimdi TOKİ ile birlikte yaptığımız 3. Etap sosyal donatılarla, alt yapıyla ve üst yapıyla, zemin + 5’e çevirdiğimiz yapılarla da çok kattan kurtarıp depreme dayanıklı yapıların ortaya çıkmasıyla beraber yeni ihalemiz de var işyerleri ile ilgili. Dolayısıyla dönüşüm devam edecek. Masamızda Aşağı Mahalle dediğimiz yerdeki eski yapılarla da çalışıyoruz, yaklaşık 130 dönüme yakın bir alanda. Şuanda 432 konutta insanlarımız ikamet ediyor; bir kısmı 2019, bir kısmı 2021 en son 152 dairemiz de 2024 Ağustos itibariyle oturmaya başladılar. İnşallah 552 dairemiz de TOKİ ve kentsel dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde Ağustos sonu Eylül başı itibariyle anahtar teslimi olacak. Orada bin 600’e yakın yapımız vardı, irili ufaklı hissedarlarla 7 - 8 bin kişi ile muhatap olduk. Aşağı Mahalle dediğimiz 130 bin dönüm alan sil baştan yenilendi. Bütün hissedarlar anlayışla karşıladılar, bu işe inandılar. Zaten öyle yürüdü. Süreç zorluydu, özellikle son etapta bir takım sıkıntılar yaşadık. Ama elhamdülillah aldığımız güç ve tecrübeyle şimdi bir 130 dönüm daha masamızda, yaz itibariyle de uzlaşmalara başlamak istiyoruz" dedi.





Hacılar Belediyesi’nin borcu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan; "Şirketlerin alacağı da vardır borcu da vardır. Caride borcumuz tabi ki var ancak krediye bağlı geçmiş bir sıkıntımız yok. Borcumuzdan çok alacağımız var" ifadelerini kullandı.









"Sözleşmelerden doğan hak ve alacaklar saati saatine ödenmiştir"





Hizmet - İş Sendikası’ndaki gelişmeler ilgili soruyu da yanıtlayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaşanan sürecin işçi ve işverenlere hayırlı olması temennisinde bulundu. İşçilerin sözleşmede var olup da ödenmeyen hak ve alacaklarının olmadığının altını çizen Başkan Özdoğan; "Sendika ile ilgili süreçler başladı. İnşallah işçilerimiz ve işverenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Seçimleri var, yasal çerçevede yürüyordur. Ancak kamuoyunun şunu bilmesinde faydası var; kendi mesai arkadaşlarıma da söylüyorum. Sözleşmede var olup da bizim ödemediğimiz bir hak ve alacakları yoktur. Talep nedir? ’Sözleşme devam ediyor ama bizim maaşımız artırılabilir mi?’ Talep budur. Biz de sözleşme gereği bunun 2025 sonuna kadar mümkün olmadığını ilettik. Üzüldüğüm nokta şu; sanki kamuoyunda belediye hak edilen bir şeyi vermemiş gibi lanse etmeye çalışan bazı birimler olmuş, ona üzüldük. Sözleşmelerden doğan hak ve alacaklar saati saatine ödenmiştir. Toplu sözleşmeden kaynaklı işi durdurma, grev veya başlangıcı gibi bir yasal haklarının olmadığını sevgili işçi kardeşlerim de biliyor" diye konuştu.