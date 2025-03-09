Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası Erciyes'te düzenlendi

Erciyes Kayak Merkezi, kış sporları alanında ulusal ve uluslararası şampiyonaların merkezi olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde, Hisarcık Kapı'da gerçekleşen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası’nda, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yapılan yarışlara, 8 ilden 52 sporcu katıldı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, 100 metrelik pisti geleneksel kızaklarla en kısa sürede tamamlamak için yarıştı.

Müsabakalar sonunda derece elde eden sporculara düzenlenen tören ile ödül ve madalyaları, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Kızak As Başkanı Salih Baran Uzuncan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu takdim etti. Törenin ardından Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Yeşilkaya organizasyonun gerçekleşmesinde katkı ve desteklerinden dolayı Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman’a teşekkür plaketi takdim etti.