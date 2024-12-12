Başkan Özdoğan'dan çocuklara özel yeni proje

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çocukların sağlıklı, güvenli ve eğlenceli ortamlarda vakit geçirebilmesi için yeni bir projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Proje kapsamında, Hacılar'da 50 yeni mini çocuk oyun parkı kurulacak.

Başkan Özdoğan'dan çocuklara özel yeni proje
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; çocukların sağlıklı, güvenli ve eğlenceli ortamlarda vakit geçirebilmesi için yeni bir projeyi hayata geçireceklerini duyurdu. Proje kapsamında, Hacılar’da 50 yeni mini çocuk oyun parkı kurulacak.

Başkan Özdoğan, öncülük ettiği ’Çocukların Güvenli Oyun Dünyası: Mini Oyun Parkları Projesi’ ile çocukların hem eğlenirken öğrenebileceği hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak. Güvenli oyun alanları oluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Özdoğan; "Her bir oyun parkını çocuklarımızın yaş gruplarına uygun olarak tasarlıyoruz. Bu alanlarda, renkli ve etkileşimli oyun elemanlarıyla çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirmeyi ve eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Başkan Özdoğan, her mini oyun parkının çevresine çocukların doğayla daha fazla vakit geçirebilmeleri için yeşil alanlar ve özel peyzaj düzenlemeleri yapılacağını söyledi. Ayrıca ailelerin de çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği oturma alanlarının oluşturulacağını belirten Başkan Özdoğan, “Bu projeyle sadece çocuklarımızın değil, ailelerimizin de sosyal etkileşimini artırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Projenin çocuklara güvenli bir oyun ortamı sunarken, ilçe genelinde yaşam kalitesini artıracağını ifade eden Başkan Özdoğan, şunları ekledi;

“Bu projeyle çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyümelerine katkı sağlamak istiyoruz. Hacılar Belediyesi olarak, her zaman çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun.”

Proje çerçevesinde, Hacılar’da yeni oyun parklarının yapımına kısa sürede başlanacak ve etap etap tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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