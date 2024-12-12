  • Haberler
  • Asayiş
  • FETÖ'den kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı

FETÖ'den kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı.

FETÖ'den kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ihraç polis, Melikgazi ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

'Suriyelilerin ülkelerine dönmesi halinde fabrikalarda herhangi bir istihdam sorunu yaşanmayacak'
'Suriyelilerin ülkelerine dönmesi halinde fabrikalarda herhangi bir istihdam sorunu yaşanmayacak'
Denizi olmayan şehirde, yüzme yarışmasına 305 sporcu katıldı
Denizi olmayan şehirde, yüzme yarışmasına 305 sporcu katıldı
Başkan Odakır: 'Yerli ve milli ürün bilinci artırılmalı'
Başkan Odakır: 'Yerli ve milli ürün bilinci artırılmalı'
FETÖ'den kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı
FETÖ'den kesinleşmiş cezası bulunan ihraç polis yakalandı
İşyerinde çıkan yangın söndürüldü
İşyerinde çıkan yangın söndürüldü
150. kez her hafta vatandaşla başbaşa
150. kez her hafta vatandaşla başbaşa
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!