Başkan Özdoğan, LGS öğrencilerine başarı diledi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Özdoğan, LGS öğrencilerine başarı diledi
Kayseri GündemEditör

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, LGS sınavına girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Özdoğan mesajında, "Sevgili öğrenciler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından, önemli bir sınava gireceksiniz. Hepinizin azim ve kararlılıkla bu güne hazırlandığınızı biliyor ve emeklerinizin karşılığını almanızı diliyorum. Sınavınızın en iyi şekilde geçmesini temenni ediyorum. Unutmayın ki bu sınav, hayatınızdaki pek çok fırsattan sadece biri. Sizler için en önemli olan, elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Her birinizin geleceğine katkıda bulunacak bu adımda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca, Hacılar’da eğitim gören ve sınavda 480 ve üzeri puan alan öğrencilere birer küçük altın hediye edeceklerini duyurdu. Özdoğan, "Bu ödül, öğrencilerimizin gayret ve başarılarını takdir etmek amacıyla verilecektir. Başarı gösteren öğrencilerimizi kutluyor ve onların gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

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