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Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun Kayseri Lisesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinin konuğu oldu.

Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Kayseri Lisesi tarafından düzenlenen ’Kariyer Söyleşileri’ etkinliğinin konuğu oldu.

Okul Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş ile Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Ömer Uzunluoğlu ve Yönetim Kurulu, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mezunu olduğu Kayseri Lisesi öğrencileri ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, Erciyes Üniversitesi hakkında da bilgi verdi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi
Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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