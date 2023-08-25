Başkan Öztürk, hibe almaya hak kazanan AB projesinin tanıtımını yaptı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, NEET PRO çerçevesinde hibe almaya hak kazanan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Yahyalı'da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor' projesinin tanıtımını yaptı.

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  • 25.08.2023 15:11
  • Güncelleme: 25.08.2023 15:53
Başkan Öztürk, hibe almaya hak kazanan AB projesinin tanıtımını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, NEET PRO çerçevesinde hibe almaya hak kazanan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Yahyalı’da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor” projesinin tanıtımını yaptı.

Başkan Esat Öztürk, proje çerçevesinde kapalı pazar yerinde vatandaşlara pazar çantası dağıtarak, proje hakkında bilgiler verdi. Konu ile açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk, “Bugün ilçemize kurulan ilçe pazarında ’Yahyalı’da Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor’ adlı AB projesinin tanıtımını yapıyoruz. Desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza ve İŞKUR’a yürekten teşekkür ediyoruz. Projemiz fiilen bugün başlamış oldu. Önümüzdeki hafta projemizin yemekli tanıtım toplantısını yapacağız. Proje çerçevesinde sıfır atık konusuna da dikkat çekmek, insanlarımıza çevre bilinci aşılamak amacıyla ham bezden yaptırdığımız pazar çantalarını dağıttık” diye konuştu.

Dağıtımda Başkan Esat Öztürk’e Proje Koordinatörü Yusuf Parlak ve projede yer alan görevliler eşlik etti.

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İHA

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