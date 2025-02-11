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Başkan Öztürk, kar küreme aracıyla yolları temizledi

Yoğun kar yağışının etkisini gösterdiği Yahyalı'da, Belediye Başkanı Esat Öztürk kar küreme aracına binerek ilçe merkezinde yolları temizledi.

Başkan Öztürk, kar küreme aracıyla yolları temizledi

Çalışmaları yerinden inceleyen Başkan Öztürk; kar yağışının artmasıyla tüm ekipleri seferber etti. İlçe merkezi ana arterler, hastane yolları, okul bölgeleri ve toplu taşıma güzergâhlarında öncelikli olarak müdahalelerde bulunarak yolların açık kalması sağlandı. Başkan Öztürk’ün yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın güvenli ulaşım sağlaması için ekiplerimiz 7/24 sahada çalışmalarını sürdürüyor. Acil durumlar için ekiplerimiz hazır bekliyor. Halkımızın mağduriyet yaşamaması adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Gece boyunca yağan kar yağışı ile ekiplerimiz aralıksız çalıştı. Bende ekiplerime destek olmak için kar küreme aracına binerek ilçe merkezinde yollarımızı temizledik" dedi.

Ayrıca, kaldırımlarda ve yaya geçitlerinde de kar küreme ve buzlanma önleyici çalışmalar yapıldığı belirtilirken, sürücüler ve yayaların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Vatandaşlar, karla ilgili taleplerini belediyenin çağrı merkezine iletebilecek.

Haber Merkezi

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